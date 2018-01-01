Дэниел Рэдклифф в стильной фотосессии для Esquire
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Дэниел Рэдклифф
Накануне выхода нового сериала актер снялся для глянца
Дэниел Рэдклифф украсил обложку нового, февральского номера Esquire, снявшись в фотосете по случаю грядущего выхода в эфир своего нового сериала под названием «Чудотворцы».
«Чудотворцы», в которых компанию Рэдклиффу составляет Стив Бушеми, представляют собой комедию, действие которой разворачивается в офисах небесной канцелярии. Когда Бог собирается уничтожить Землю, двум рядовым сотрудникам-ангелам нужно будет постараться убедить строгого босса, что человечество достойно спасения. Единственный способ это сделать – совершить невероятное и заставить двух смертных влюбиться друг в друга.
Обложка с Рэдклиффом вышла под забавным девизом «Грязный Гарри» – это отсылка одновременно и к самой известной роли Дэниела, и к не менее известному, но куда более старому фильму с Клинтом Иствудом.
Стоит отметить, что в этом году поклонники актера смогут его увидеть в двух проектах – боевике «Вьючное животное» и сериале «Чудотворцы», премьера которого намечена на это лето.
Джерело: popcornnews