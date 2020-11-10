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    Шоу-биз

    Обнажилась в постели: Дженнифер Лопес дерзко обнажилась в постели (фото)

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    <p>51-летняя латиноамериканская певица Дженнифер Лопес приняла участие в пикантной фотосессии</p> <div></div> - Обнажилась в постели: Дженнифер Лопес дерзко обнажилась в постели (фото)

    51-летняя латиноамериканская певица Дженнифер Лопес приняла участие в пикантной фотосессии

    instagram.com/jlo/

    Звезда похвасталась красотой и стройным телом

    51-летняя латиноамериканская певица Дженнифер Лопес решила обнародовать свои эффектные снимки. Певица выступила в роли модели для обувного бренда DSW.

    На первом кадре звезда предстала в рубашке на голое тело, трусиках и лакированных полусапожках. Лопес приняла эротичную позу, положив руку на грудь, а обнаженные до бедер ноги выставила вперед. Стилисты сделали певице яркий макияж, подчеркнувший глаза и губы.

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    Обнажилась в постели: Дженнифер Лопес дерзко обнажилась в постели (фото)
    Обнажилась в постели: Дженнифер Лопес дерзко обнажилась в постели (фото)
    instagram.com/jlo/

    Для следующего кадра Джей Ло облачилась в тесное мини-платье. На одно плечо она накинула укороченную дубленку и на ноги надела замшевые ботильоны на шнуровке. Артистка оперлась на капот роскошного авто так, что ее стройные ноги снова заняли основную часть снимка.

    Поклонники осыпали поп-диву комплиментами. «Шикарная!», «Эти ноги сводят с ума», «Женщина-мечта!», «Мужчины, держитесь! Ты безумно хороша!», «Восхищаюсь твоим творчеством и красотой!», «Безупречное тело», «Очень горячо!» — прокомментировали фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

    Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.

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