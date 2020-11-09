Ирина Билык умилила фанатов свадебным фото своих родителей

Артистка показала снимок в годовщину свадьбы близких людей

Певица Ирина Билык поделилась с поклонниками очень личным. В своем Инстаграме народная артистка Украины запостила архивную фотографию, на которой изображены родители певицы. Снимок был сделан на свадьбе отца и матери звезды.

Под этим фото исполнительница рассказала, что 7 ноября у ее родителей была бы годовщина брака. Однако, к сожалению, родных людей знаменитости уже нет в живых.

instagram.com/bilyk_iryna/

«Этот день 7 ноября всегда праздновали в нашей семье. Мои родители именно в этот день расписались. На этом фото есть и я. Только еще не родилась. Скучаю по маме и папе», - написала Билык.

Поклонники поддержали своего кумира и заметили, что Ирина очень похожа на маму:

«Ирина, вы очень похожи на маму, а сын Глеб — на вашего отца», «Какие красивые! Такие светлые и трогательные! Уверена, они и сейчас рядом, такие же светлые и счастливые», «У вас были прекрасные родители, которые дали этому миру такую прекрасную дочь».

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