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    Шоу-биз

    Ирина Билык умилила фанатов свадебным фото своих родителей

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    Певица Ирина Билык - Ирина Билык умилила фанатов свадебным фото своих родителей
    Певица Ирина Билык
    instagram.com/bilyk_iryna/

    Артистка показала снимок в годовщину свадьбы близких людей

    Певица Ирина Билык поделилась с поклонниками очень личным. В своем Инстаграме народная артистка Украины запостила архивную фотографию, на которой изображены родители певицы. Снимок был сделан на свадьбе отца и матери звезды.

    Под этим фото исполнительница рассказала, что 7 ноября у ее родителей была бы годовщина брака. Однако, к сожалению, родных людей знаменитости уже нет в живых.

    screenshot_7_42
    instagram.com/bilyk_iryna/

    «Этот день 7 ноября всегда праздновали в нашей семье. Мои родители именно в этот день расписались. На этом фото есть и я. Только еще не родилась. Скучаю по маме и папе», - написала Билык.

    Поклонники поддержали своего кумира и заметили, что Ирина очень похожа на маму:

    «Ирина, вы очень похожи на маму, а сын Глеб — на вашего отца», «Какие красивые! Такие светлые и трогательные! Уверена, они и сейчас рядом, такие же светлые и счастливые», «У вас были прекрасные родители, которые дали этому миру такую прекрасную дочь».

    Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

    Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.

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