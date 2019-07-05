Десять женщин-музыкантов, которых называют самыми успешными и красивыми в мировом шоу-бизнесе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Адель и Бейонсе Tubefilter.com/apelzin.ru

Музыка – как стиль жизни. Она способна перевернуть мир с ног на голову, вывернув душу наизнанку, оставив после себя неизгладимый след

Но мало кто знает о том, какие усилия прилагает исполнитель, чтобы пробудить в слушателях хоть какие-то чувства и эмоции.

Тем более, когда речь идёт о самых ярких певицах, чей голос и манера исполнения узнаются с первых аккордов. Стоит отметить, что кроме вокальных данных и хореографического таланта, эти женщины прилагают массу усилий для того, что бы и фигура была подтянутой, и морщинок не было. Дамы делают все, что миллионы девушек во всем мире мечтали стать такими же, как и они.

Встречайте, звёздная десятка самых успешных, красивых и влиятельных женщин в музыкальной индустрии.

Джерело: Культурология