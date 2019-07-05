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    Шоу-биз

    Десять женщин-музыкантов, которых называют самыми успешными и красивыми в мировом шоу-бизнесе

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    Адель и Бейонсе - Десять женщин-музыкантов, которых называют самыми успешными и красивыми в мировом шоу-бизнесе
    Адель и Бейонсе
    Tubefilter.com/apelzin.ru

    Музыка – как стиль жизни. Она способна перевернуть мир с ног на голову, вывернув душу наизнанку, оставив после себя неизгладимый след

    Но мало кто знает о том, какие усилия прилагает исполнитель, чтобы пробудить в слушателях хоть какие-то чувства и эмоции. 

    Тем более, когда речь идёт о самых ярких певицах, чей голос и манера исполнения узнаются с первых аккордов. Стоит отметить, что кроме вокальных данных и хореографического таланта, эти женщины прилагают массу усилий для того, что бы и фигура была подтянутой, и морщинок не было. Дамы делают все, что миллионы девушек во всем мире мечтали стать такими же, как и они.

    Встречайте, звёздная десятка самых успешных, красивых и влиятельных женщин в музыкальной индустрии.

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    Пожалуй, даже на сегодняшний день эпатажная и неординарная Леди Гага по праву может называться звездой, возглавляющей список самых влиятельных и неординарных певиц, чей рейтинг вот уже на протяжении нескольких лет держится на первой строчке. Фото: vladtime.ru.
    Бывшая актриса-подросток и певица Ариана Гранде стала одной из самых ярких звезд мировой сцены. Даже журнал Time включил певицу в список самых влиятельных людей в мире. Фото: hochu.ua
    В поколении, наполненном знаменитостями Youtube и мгновенными суперзвёздами, Адель доказала, что истинная стойкость исходит от сырых талантов, подлинной личности и песен, которые выдерживают испытание временем.
    В стороне не осталась и Кэти Перри – певица, которая может похвастаться энным количеством треков, альбомов и клипов, что с каждым новым синглом взрывают строчки чартов и хит-парадов, вознося её на пьедестал поп-сцены. Фото: wonderzine.com
    Десять женщин-музыкантов, которых называют самыми успешными и красивыми в мировом шоу-бизнесе
    Пожалуй, Эми Ли – тот самый кумир молодёжи, которая за двадцать с лишним лет своей карьеры в группе Evanescence сумела получить море наград, в том числе и Грэмми, что сделало её одной из самых успешных и влиятельных женщин-вокалисток среди рок-исполнителей. Фото: eventworld.co.
    С тех пор, как она выпустила свой первый сольный альбом почти пятнадцать лет назад, бывшая участница Destiny's Child сделала себе имя как мировая суперзвезда. Сладкоголосую Бейонсе можно назвать не просто музыкальной опорой, а одной из самых могущественных женщин на планете. Фото: filmix.co.
    Всего за несколько лет Хэлси превратилась из шумного независимого артиста в международную суперзвезду. Её влияние вне её культовой музыки и стиля также включает активность, осведомленность о предотвращении самоубийств и сексуального насилия. Фото: zvuki.ru.
    За два коротких года английская поп-звезда Dua Lipa быстро поднялась на вершину плейлистов и музыкальных чартов. Её возвышенное чувство моды и сочинение поп-хитов сделали её органичной и настоящей вирусной сенсацией. Фото: muz-tv.ru.
    Автор песен и продюсер Бетти Мун продолжает раздвигать границы, выпустив несколько успешных синглов из своего альбома «Chrome» 2017 года, получившего признание критиков. Помимо этого, у девушки есть своя собственная музыкальная компания, на базе которой и записано восемь ее альбомов Фото: syl.ru.

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    Джерело: Культурология

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