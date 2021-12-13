Дэвид Бекхэм женил своего 73-летнего отца на британской миллионерше

Футболист стал шафером на свадьбе отца

Отец известного футболиста Дэвида Бекхэма, 73-летний Тед Бекхэм женился на британской миллионерше, говорится в «Завтраке с 1+1».

На состоявшейся в Лондоне церемонии сыну отвели особую роль. Дэвид стал свидетелем жениха, его правой рукой. Такой информацией поделился британский таблоид The Sun. Издание опубликовало эксклюзивные кадры по свадьбе.

While there are far more important things going on in the world right now, some personal news to share...x pic.twitter.com/Kehi4w6Eni — Hilary Meredith-Beckham (@HMhelpforforces) March 26, 2020

«73-летний Тед был прикован к своей 62-летней адвокате-миллионерше Хиллари Мередит, и, очевидно, радостно демонстрировал свои блестящие новые зубы», – говорится в описании издания.

Торжественное событие было организовано в церкви 12-го века – Темпл. Она прошла без длинных кортежей и сотен гостей. Молодожены не хотели к себе слишком много внимания. Главным цветом свадьбы был выбран белый перламутр.

Со своей избранницей Бекхэм старший познакомился в 2019 году. Их свела благотворительность – оба организовывали мероприятия в поддержку ветеранов армии. Впоследствии они начали жить вместе, а в прошлом году объявили о помолвке. Для Теда, как и для Хиллари, этот брак стал вторым.

Тед разошёлся с мамой Дэвида Бекхэма почти 20 лет назад. Тогда развод родителей футболист воспринял болезненно. Даже на несколько лет оборвал контакт с папой. Но когда в 2007-м у Теда случился сердечный приступ, – помирились. С тех пор отец и сын – хорошие друзья.

Ранее сообалось, что свадьба – это не только радостный день для молодоженов и их близких людей, но и событие, которое может изрядно потрепать нервы. А все потому, что организация и проведение этого праздника – очень сложный процесс, в котором всегда может найтись место неожиданным провалам и неурядицам.

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