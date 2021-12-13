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    Дэвид Бекхэм женил своего 73-летнего отца на британской миллионерше

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    Дэвид стал свидетелем жениха - Дэвид Бекхэм женил своего 73-летнего отца на британской миллионерше

    Дэвид стал свидетелем жениха

    Фото из открытых источников

    Футболист стал шафером на свадьбе отца

    Отец известного футболиста Дэвида Бекхэма, 73-летний Тед Бекхэм женился на британской миллионерше, говорится в «Завтраке с 1+1».

    На состоявшейся в Лондоне церемонии сыну отвели особую роль. Дэвид стал свидетелем жениха, его правой рукой. Такой информацией поделился британский таблоид The Sun. Издание опубликовало эксклюзивные кадры по свадьбе.

    «73-летний Тед был прикован к своей 62-летней адвокате-миллионерше Хиллари Мередит, и, очевидно, радостно демонстрировал свои блестящие новые зубы», – говорится в описании издания.

    Торжественное событие было организовано в церкви 12-го века – Темпл. Она прошла без длинных кортежей и сотен гостей. Молодожены не хотели к себе слишком много внимания. Главным цветом свадьбы был выбран белый перламутр.

    Со своей избранницей Бекхэм старший познакомился в 2019 году. Их свела благотворительность – оба организовывали мероприятия в поддержку ветеранов армии. Впоследствии они начали жить вместе, а в прошлом году объявили о помолвке. Для Теда, как и для Хиллари, этот брак стал вторым.

    Тед разошёлся с мамой Дэвида Бекхэма почти 20 лет назад. Тогда развод родителей футболист воспринял болезненно. Даже на несколько лет оборвал контакт с папой. Но когда в 2007-м у Теда случился сердечный приступ, – помирились. С тех пор отец и сын – хорошие друзья.

    Ранее сообалось, что свадьба – это не только радостный день для молодоженов и их близких людей, но и событие, которое может изрядно потрепать нервы. А все потому, что организация и проведение этого праздника – очень сложный процесс, в котором всегда может найтись место неожиданным провалам и неурядицам.

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    Теги: свадьба
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    Дэвид Бекхэм женил своего 73-летнего отца на британской миллионерше