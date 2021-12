Дэвид Бекхэм женил своего 73-летнего отца на британской миллионерше

Отец известного футболиста Дэвида Бекхэма, 73-летний Тед Бекхэм женился на британской миллионерше, говорится в «Завтраке с 1+1».

На состоявшейся в Лондоне церемонии сыну отвели особую роль. Дэвид стал свидетелем жениха, его правой рукой. Такой информацией поделился британский таблоид The Sun. Издание опубликовало эксклюзивные кадры по свадьбе.

While there are far more important things going on in the world right now, some personal news to share...x pic.twitter.com/Kehi4w6Eni