Проблемы с эмоциями: Стали известны причины вылета из «Топ-модели по-украински» Макса Осадчука



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Макс Осадчук

По результатам недели, в номинации оказались лучшие друзья – Макс Осадчук и Юля Дыхан

На «Последнем шансе» девушке удалось превзойти друга-конкурента в фотопозировании.

Большинство испытаний тринадцатой недели стали провальными для Макса Осадчука. На одном из них парня проучили конкуренты. Ребята привязали его костюм к вешалке, чтобы он не смог выйти на дефиле. Во время фотосессии Кости Боровского он позировал в образе хип-хопера, и не смог впечатлить эксперта. Как и на дефиле в образах «Агенты 007».

« У Макса есть проблема с эмоциями. Когда у него что-то происходит в жизни, он все это выносит на фотосессии и дефиле, – говорит Алла Костромичева. – Не умеет себя контролировать. Это очень непрофессионально. Раньше парень выигрывал на фоне других за счет персоналити, актерских данных, но, кажется, исчерпал свой потенциал. Максим – единственный участник, кто был в номинации трижды! Жаль, что он не смог сделать выводы, оставаясь на волоске от вылета столько раз».

В номинации Макс оказался вместе с Юлей Дыхан. Но по результатам испытания не смог превзойти одесситку.

«У меня сейчас смешанные чувства, – признается выбывший участник реалити Нового канала. – Мне очень грустно, что ухожу с проекта не победителем. Но вместе с тем я очень благодарен судьбе за то, что у меня был шанс оказаться здесь. Спасибо всем, кто был со мной рядом. Благодарю экспертов за все уроки, которые я получил».