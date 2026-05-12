Продюсер Євробачення відповів на питання «Главкома» щодо оголошення фіналістів
Міхаель Крьон пояснив, чому вдалися до змін у найбільш цікавій частині конкурсу
Під час медіа-брифінгу напередодні першого півфіналу Євробачення-2026 директор Євробачення організатори відповідали на питання журналістів щодо організації головного музичного конкурсу Європи. Про це повідомляє «Главком».
Про що питали журналісти?
Минулого року організатори вирішили змінити систему оголошення фіналістів. З традиційного варіанту називати десять країн у випадковому порядку було запроваджено систему трійок, де на екран виводили трьох учасників, з яких лише один проходив далі. Учасники «тасувалися» аж допоки не було визначено 10 фіналістів.
Питання «Главкома» чому EBU вирішила змінити оголошення фіналістів з розділених екранів на класичний формат спершу адресувалося директору Євробачення Мартіну Гріну. Однак той переадресував його виконавчому продюсеру австрійського Євробачення Міхаелю Крьону, який зазначив: «Ми вирішили повернутися до попередньої системи, тому що вона виглядає напруженішою для аудиторії. Ми думаємо, що вона просто краще, ніж попередня, саме тому ми це і зробили».
Під час брифінгу також піднімалися питання голосування, участі Ізраїлю, а також процесу підготовки до конкурсу та розробки концепцій сцени.
Курйозний момент з Мартіном Гріном
Під час одного з питань, пов'язаним з впливом на результати телеголосування, Мартін Грін зробив кумедну обмовку. Він переплутав слово voting («голосування») з dating («відвідування побачень»), відповівши, що щороку EBU намагається зробити процес dating краще. Він у той же момент зрозумів свою обмовку і пожартував, що він би хотів щороку ходити на побачення.
«Главком» представляє цикл ексклюзивних інтерв’ю з представниками Євробачення від Чорногорії, Португалії, Молдови, Польщі, Латвії та Греції. У розмовах йдеться про маловідомі деталі життя та творчості артистів, що дозволяють глибше зрозуміти ідею та настрій їхніх конкурсних номерів.
Нагадаємо, що у першому півфіналі о 22:00 12 травня виступлять 15 країн.
