Продюсер Євробачення відповів на питання «Главкома» щодо оголошення фіналістів

Ілля Мандебура
Міхаель Крьон минулого року увійшов до відділу Європейської мовної спілки, який відповідає за зміни у форматі
Міхаель Крьон пояснив, чому вдалися до змін у найбільш цікавій частині конкурсу

Під час медіа-брифінгу напередодні першого півфіналу Євробачення-2026 директор Євробачення організатори відповідали на питання журналістів щодо організації головного музичного конкурсу Європи. Про це повідомляє «Главком».

Про що питали журналісти?

Минулого року організатори вирішили змінити систему оголошення фіналістів. З традиційного варіанту називати десять країн у випадковому порядку було запроваджено систему трійок, де на екран виводили трьох учасників, з яких лише один проходив далі. Учасники «тасувалися» аж допоки не було визначено 10 фіналістів. 

Питання «Главкома» чому EBU вирішила змінити оголошення фіналістів з розділених екранів на класичний формат спершу адресувалося директору Євробачення Мартіну Гріну. Однак той переадресував його виконавчому продюсеру австрійського Євробачення Міхаелю Крьону, який зазначив: «Ми вирішили повернутися до попередньої системи, тому що вона виглядає напруженішою для аудиторії. Ми думаємо, що вона просто краще, ніж попередня, саме тому ми це і зробили». 

Під час брифінгу також піднімалися питання голосування, участі Ізраїлю, а також процесу підготовки до конкурсу та розробки концепцій сцени. 

Курйозний момент з Мартіном Гріном

Під час одного з питань, пов'язаним з впливом на результати телеголосування, Мартін Грін зробив кумедну обмовку. Він переплутав слово voting («голосування») з dating («відвідування побачень»), відповівши, що щороку EBU намагається зробити процес dating краще. Він у той же момент зрозумів свою обмовку і пожартував, що він би хотів щороку ходити на побачення. 

«Главком» представляє цикл ексклюзивних інтерв’ю з представниками Євробачення від Чорногорії, Португалії, Молдови, Польщі, Латвії та Греції. У розмовах йдеться про маловідомі деталі життя та творчості артистів, що дозволяють глибше зрозуміти ідею та настрій їхніх конкурсних номерів.

Читайте інтерв'ю:

Нагадаємо, що у першому півфіналі о 22:00 12 травня виступлять 15 країн

