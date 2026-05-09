Представниці Люксембургу на Євробаченні організатори відмовили у виконанні партії на скрипці наживо

Вболівальникам не сподобалося рішення Європейської мовної спілки

Представниця Люксембургу на Євробаченні-2026 Ева Марія нещодавно розповіла, що їй було офіційно відмовлено у дозволі на живе виконання партії скрипки під час виступу на сцені конкурсу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю спвачки з Giorgos Oikonomidis.

Подвійні стандарти організаторів

Ця новина викликала значне обурення серед фанатів та артистів, оскільки фінська учасниця Лінда Лампеніус отримала спеціальний дозвіл на живий виступ зі своїм інструментом як виняток із загальних правил. Традиційно правила Євробачення суворо обмежують використання живих інструментів, проте команда Люксембургу сподівалася змінити цей підхід задля глибшої художньої візії артистки. Через рішення організаторів скрипка Еви Марії тепер може слугувати лише реквізитом, що спричинило дискусії про відсутність прозорості у процесах прийняття рішень Європейською мовною спілкою.

Реакція фанатів

Критики наголошують, що подібні винятки мають базуватися на чітких та однакових для всіх критеріях, адже вибірковість ставить під загрозу репутацію конкурсу та довіру до нього. Громадськість закликає EBU переглянути свою політику, аби забезпечити рівні можливості для кожного учасника продемонструвати свої таланти та відновити відчуття справедливості на міжнародній арені.

Нагадаємо, що організатори Євробачення пішли на поступки головним фаворитам конкурсу. Дозвіл став результатом наполегливості фінської делегації, яка подала відповідний запит минулого місяця. Після серії репетицій та ретельних технічних випробувань організатори переконалися в бездоганності звучання та зробили рідкісний крок назустріч артистці.

Подібні винятки трапляються вкрай рідко: наприклад, до цього лише італієць Лучіо Корсі у 2025 році отримав право на живу губну гармоніку. Для Лінди Лампеніус це можливість порушити багаторічну традицію «німого» виконання, що панувала на конкурсі з моменту скасування обов’язкового оркестру в 1998 році.