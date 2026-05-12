Євробачення 2026. ШІ назвав переможців першого півфіналу

У першому півфіналу виступатимуть 17 країн-учасниць

Сьогодні, 12 травня, відбудеться перший півфінал Євробачення 2026, де візьмуть участь 15 країн. Під час півфіналу визначиться 10 представників, які пройдуть до фіналу. «Главком» запитав у штучного інтелекту, які шанси в учасників першого півфіналу пройти далі.

На сцені Євробачення у півфіналі також виступатимуть Італія та Німеччина, які входять до так званої «Великої четвірки» разом із Францією та Великою Британією. Ці країни автоматично потрапляють до фіналу, оскільки вони є найбільшими фінансовими донорами Європейської мовної спілки (EBU). Тож Італія та Німеччина не змагатимуться за місце у фіналі.

Фінляндія

10/10

Фінляндію цього року представляють Linda Lampenius та Pete Parkkonen із піснею Liekinheitin. На думку штучного інтелекту, це головний фаворит не лише першого півфіналу, а й усього Євробачення-2026.

Пісня Фінляндії може стати вірусною у соцмережах, що дасть їй ще більше шансів пройти далі. Тож, якщо в представників не виникне проблем із живим вокалом, Фінляндія може не лише пройти до фіналу, а й перемогти на Євробаченні.

Греція

9.5/10

На другу сходинку за ймовірністю пройти до фіналу ШІ поставив Грецію. Цю країну представляє співак Akylas із піснею Ferto. Етно-поп стиль із сучасним звучанням має гарні шанси пройти далі. На Євробаченні часто звертають увагу на такі номери, де поєднуються сучасні та етностилі.

Також цьогоріч Греція гарно попрацювала над постановкою свого номера, а пісня запам’ятовується з першого приспіву. Це все може добре вплинути на голоси глядачів. Тому за висновком ШІ, Греція має всі шанси пройти у фінал.

Ізраїль

9/10

Ізраїль цьогоріч представляє Noam Bettan із піснею Michellе. Попри політичний конфлікт навколо участі Ізраїлю на Євробаченні, ця країна має чималі шанси потрапити у фінал. ШІ описує цей номер, як один із найпрофесійніших у півфіналі та відзначає сильний вокал співака, що важливо для телеголосування. Тож Ізраїль може потрапити у фінал і навіть увійти в топ-5 півфіналу.

Швеція

9/10

Швецію представляє Felicia з піснею My System. ШІ вважає заявку Швеції професійною та водночас стриманою, однак, саме такі номери часто мають прихильність серед глядачів. Проте ШІ прогнозує Швеції лише прохід до фіналу. Перемогу цієї країни у фіналу штучний інтелект вважає малоймовірною.

Хорватія

8/10

На Євробаченні 2026 Хорватію представляє гурт Lelek із піснею Andromeda. Номер Хорватії має балканську емоцію та особливу атмосферу. Тож такі виступи часто мають перевагу при живому перегляді. За висновком ШІ, пісня Хорватії не є хітом, але добре запам’ятовується. Якщо виступ відбудеться без проблем в етері, то Lelek має шанс на фінал.

Естонія

7.5/10

Естонію на пісенному конкурсі представляють Vanilla Ninja з піснею Too Epic To Be True. ШІ називає цей номер одним із найстильніших заявок півфіналу. Оскільки у виступі є атмосфера 2000-х років та рок-естетика, що може сподобатись глядачам.

Крім самої заявки, Vanilla Ninja мають гарну фан-базу серед фанатів Євробачення, що є для них перевагою. На думку ШІ, Естонія має шанс пройти до фіналу, однак відсоток перемоги нижчий, ніж в інших учасників.

Польща

7/10

Польщу на Євробаченні 2026 представляє Alicja з піснею Pray. Це одна з найсильніших вокальних заявок у півфіналі. Пісня «Pray» є емоційною, а Польща має гарну підтримку серед глядачів інших країн. Якщо ж виступ буде вдалий, вона має високі шанси на фінал.

Молдова

6/10

Молдову представляє Satoshi з піснею Viva, Moldova!. Цьогоріч Молдова на Євробаченні акцентує не на пісні, а на номері, який є хаотичним. Його можуть сприйняти не всі, але він добре запам’ятовується. Тож Молдова не є потенційним фаворитом, який пройде у фінал, однак має ймовірність пройти далі.

Литва

6.5/10

Литву на Євробачення представляє співак Lion Ceccah із піснею Sоlo Quiero Mаs. Цей виступ може сподобатися молодій аудиторії. На думку ШІ, Литва останні роки стабільно демонструє гарні виступи на Євробачення. Попри те, що пісня Литви не виглядає переможцем, вона має шанси пройти у фінал.

Сан-Марино

6/10

Сан-Марино представляє італійська співачка Senhit із піснею Superstar. Дебют Senhit на конкурсі відбувся на Євробаченні-2011 з піснею Stand By. Тож для неї сцена Євробачення не нова.

За словами ШІ, співачка вміє робити цікаві номери, які або стають мемом, або провалюються. Тож Сан-Марино цього року має шанс на фінал, але саме через телеголосування, тому що виступ може добре запам’ятатися.

Грузія

5.5/10

Грузію представляє гурт Bzikebi з піснею On Replay. ШІ коментує цей номер, як нестандартний, дивний та трохи експериментальний, що не є класичним для Євробачення.

Цьогоріч Грузія ризикує, тож може або здобути шалену популярність серед фанатів, або зазнати провалу під час телеголосування. Тому ШІ називає Грузію найбільш непередбачуваною країною цього півфіналу.

Сербія

5/10

Сербію представляє чоловічий гурт Lavina з піснею Kraj Mene. ШІ називає цю заявку найбільш нестабільною в півфіналі. Цей номер має потенціал стати популярним серед фанатів, однак може не сподобатися більшій аудиторії. Тож шанси Сербії пройти у фінал – 50/50.

Чорногорія

5/10

Чорногорію представляє співачка Тамара Живкович (Tamara Živković) із піснею Nova Zora. Це гарна пісня з хорошим вокалом та атмосферою. Водночас ШІ вважає, що пісня не чіпляє глядачів з першого прослуховування. Якщо ж живий виступ буде ідеальним, країна має шанс на фінал.

Бельгія

3/10

Бельгію представляє ESSYLA з піснею Dancing on the Ice. Ця пісня є непоганою, однак у мережі вона має мало уваги. За висновком ШІ, це проблема для півфіналу із сильними учасниками. Тому номер може загубитися між більш яскравими виступами. Тож Бельгія має мало шансів на хороший результат.

Португалія

3.5/10

Португалію представляють Bandidos do Cante з піснею Rosa. Номер Португалії атмосферний, а пісня нагадує фестивальну музику, несхожу на звичні заявки Євробачення.

Такі пісні полюбляють фанати Євробачення, однак телеглядачі голосують за такі номери слабше. Тож Португалія очолює список країн, які не пройдуть до фіналу.

Перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2026 відбудеться у Відні (Австрія). У півфіналі виступить перша частина країн-учасниць. Трансляція першого півфіналу Євробачення 2026 розпочнеться 12 травня о 22:00 за київським часом.

Переможці першого півфіналу Євробачення 2026 за версією ШІ

Фінляндія

Греція

Ізраїль

Швеція

Хорватія

Естонія

Польща

Литва

Молдова

Сан-Марино

До слова, Фінляндія здобула впевнену перемогу в цьогорічному опитуванні OGAE Poll 2026, набравши загалом 459 балів. Опитування OGAE Poll проводиться щорічно з 2007 року і є традиційним інструментом для визначення фаворитів серед організованої спільноти шанувальників Євробачення. Організатори наголошують, що метою цього голосування є не передбачення офіційного переможця конкурсу, а виявлення найбільш популярної пісні серед професійних фанатів.

Нагадаємо, переможцем Національного відбору на цьогорічний пісенний конкурс стала Leleka. Співачка здобула максимальну підтримку, отримавши по 10 балів як від професійного журі, так і від глядачів, що в сумі принесло їй переможну 20-ку з конкурсною композицією Ridnym. Виконавиця представлятиме Україну на Євробачення 2026. Leleka вситпуит на сцені Євробачення у другому півфіналі.