Церемонія відкриття Євробачення у Відні: текстова трансляція

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Бірюзова доріжка є єдиною подією, де всі 35 учасників зберуться разом одночасно
Стежимо за Бірюзовою доріжкою ювілейного конкурсу разом з «Главкомом»

10 травня о 18:00 стартує одна з перших офіційних подій ювілейного 70-го пісенного конкурсу Євробачення у Відні – церемонія відкриття. За нею можна буде стежити разом з «Главкомом» у цій новині. 

Про урочистість

Церемонія розпочнеться о 17:55 із виконання гімну Євробачення Радіосимфонічним оркестром Відня на головній сцені. О 18:00 стартує безпосередньо прохід делегацій, які з'являтимуться в алфавітному порядку, за винятком країни-господарки Австрії, яка традиційно замикатиме хід. На проходження доріжки кожній команді відводиться близько трьох хвилин. Цей захід поєднує в собі елементи високої моди та музичного свята: гурт Woodstock Allstar Band вітатиме кожного учасника живою інтерпретацією відомої пісні його країни, а самі артисти демонструватимуть свої ексклюзивні образи, перетворюючи доріжку на справжній подіум.

Це святкове дефіле також називають «Бірюзовою доріжкою», і воно є єдиним моментом протягом усього конкурсу, коли представники всіх 35 країн-учасниць збираються разом в одному місці для офіційного представлення. У 2026 році цей маршрут пролягатиме від величного Бургтеатру через площу до міської Ратуші, де на артистів чекатиме грандіозний прийом.

Процесія включає не лише позування для фотографів, а й активну взаємодію з фанатами, кількість яких біля Ратуші може сягати 30 000 осіб. Посеред маршруту представники офіційного мовника ORF братимуть у виконавців короткі однохвилинні інтерв'ю для прямого ефіру. Завершенням двогодинної події о 18:50 стане спільний виступ австрійського артиста JJ та оркестру RSO з піснею Wasted Love, після чого всі учасники перейдуть всередину Ратуші до спеціальної медіазони для спілкування з пресою.

Весь процес транслюватиметься наживо на офіційному YouTube-каналі Євробачення та каналі ORF 1, а «Главком» проведе для вас текстову трансляцію, де будуть з'являтися образи учасників. 

Блог Бірюзової доріжки 

17:57. Ведучі поруч з трофеєм Євробачення-2026, який за менш ніж тиждень опиниться у руках когось з 35 артистів

Трофей Євробачення-2026
17:59. Переможець Євробачення-2026 JJ з'явився на Бірюзовій доріжці

JJ наприкінці церемонії виступить зі своєю переможною піснею Wasted Love
18:01. Перші спойлери: представник Чехії та представники Фінляндії «засвітили» своє вбрання на церемонію

Daniel Zizka та Linda Lampenius і Pete Parkkonen показали свої образи
18:05. Албанія: Alis – Nân

Церемонія відкриття Євробачення у Відні: текстова трансляція фото 1
Образ Alis для Бірюзової доріжки
18:08. Вірменія: Simón – Paloma Rumba

Церемонія відкриття Євробачення у Відні: текстова трансляція фото 2
Образ Simón для Бірюзової доріжки
18:11. Австралія: Delta Goodrem – Eclipse

Церемонія відкриття Євробачення у Відні: текстова трансляція фото 3
Образ Delta Goodrem для Бірюзової доріжки
18:14. Азербайджан: Jiva – Just Go

Церемонія відкриття Євробачення у Відні: текстова трансляція фото 4
Образ Jiva для Бірюзової доріжки
18:17. Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice

Церемонія відкриття Євробачення у Відні: текстова трансляція фото 5
Образ Essyla для Бірюзової доріжки
18:20. Болгарія: Dara – Bangaranga

Церемонія відкриття Євробачення у Відні: текстова трансляція фото 6
Образ Dara для Бірюзової доріжки
18:23. Хорватія: Lelek – Andromeda

Образ для Бірюзової доріжки
Образ для Бірюзової доріжки
18:26. Кіпр: Antigoni – Jalla

Церемонія відкриття Євробачення у Відні: текстова трансляція фото 7
Образ Antigoni для Бірюзової доріжки
18:29. Чехія: Daniel Žižka – Crossroads

Церемонія відкриття Євробачення у Відні: текстова трансляція фото 8
Образ Daniel Zizka для Бірюзової доріжки
18:32. Данія: Søren Torpegaard Lund – Før vi går hjem

Церемонія відкриття Євробачення у Відні: текстова трансляція фото 9
Образ Søren Torpegaard Lund на Бірюзовій доріжці (буквально)
18:35. Естонія: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True

Церемонія відкриття Євробачення у Відні: текстова трансляція фото 10
Образ Vanilla Ninja на Бірюзовій доріжці
18:38. Фінляндія: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin

Церемонія відкриття Євробачення у Відні: текстова трансляція фото 11
Образи Linda Lampenius & Pete Parkkonen на Бірюзовій доріжці
18:42. Франція: Monroe – Regarde !

Церемонія відкриття Євробачення у Відні: текстова трансляція фото 12
Образ Monroe на Бірюзовій доріжці
18:45. Грузія: Bzikebi – On Replay

Церемонія відкриття Євробачення у Відні: текстова трансляція фото 13
Образи Bzikebi на Бірюзовій доріжці
18:48. Німеччина: Sarah Engels – Fire

Церемонія відкриття Євробачення у Відні: текстова трансляція фото 14
Образ Sarah Engels на Бірюзовій доріжці фото: EBU/ORF
18:51. Греція: Akylas – Ferto

Церемонія відкриття Євробачення у Відні: текстова трансляція фото 15
Образ Akylas на Бірюзовій доріжці
18:54. Ізраїль: Noam Bettan – Michelle

Церемонія відкриття Євробачення у Відні: текстова трансляція фото 16
Образ Noam Bettan на Бірюзовій доріжці
18:57. Італія: Sal Da Vinci – Per sempre sì

Церемонія відкриття Євробачення у Відні: текстова трансляція фото 17
Образ Sal da Vinci на Бірюзовій доріжці
19:00. Латвія: Atvara – Ēnā

Церемонія відкриття Євробачення у Відні: текстова трансляція фото 18
Образ Atvara на Бірюзовій доріжці
19:03. Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más

Церемонія відкриття Євробачення у Відні: текстова трансляція фото 19
Образ Lion Ceccah на Бірюзовій доріжці
19:06. Люксембург: Eva Marija – Mother Nature

Церемонія відкриття Євробачення у Відні: текстова трансляція фото 20
Образ Eva Marija на Бірюзовій доріжці
19:09. Мальта: Aidan – Bella

Молдова: Satoshi – Viva, Moldova

Чорногорія: Tamara Živković – Nova zora

Норвегія: Jonas Lovv – Ya ya ya

Польща: Alicja - Pray

Португалія: Bandidos do Cante – Rosa

Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

Сан-Марино: Senhit – Superstar

Сербія: Lavina – Kraj mene

Швеція: Felicia – My System

Швейцарія: Veronica Fusaro – Alice

Україна: Leléka – Ridnym

Велика Британія: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei

Австрія: Cosmó – Tanzschein

Нагадаємо, що Leleka провела другу репетицію на Євробаченні у Відні

