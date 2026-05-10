Церемонія відкриття Євробачення у Відні: текстова трансляція
Стежимо за Бірюзовою доріжкою ювілейного конкурсу разом з «Главкомом»
10 травня о 18:00 стартує одна з перших офіційних подій ювілейного 70-го пісенного конкурсу Євробачення у Відні – церемонія відкриття. За нею можна буде стежити разом з «Главкомом» у цій новині.
Про урочистість
Церемонія розпочнеться о 17:55 із виконання гімну Євробачення Радіосимфонічним оркестром Відня на головній сцені. О 18:00 стартує безпосередньо прохід делегацій, які з'являтимуться в алфавітному порядку, за винятком країни-господарки Австрії, яка традиційно замикатиме хід. На проходження доріжки кожній команді відводиться близько трьох хвилин. Цей захід поєднує в собі елементи високої моди та музичного свята: гурт Woodstock Allstar Band вітатиме кожного учасника живою інтерпретацією відомої пісні його країни, а самі артисти демонструватимуть свої ексклюзивні образи, перетворюючи доріжку на справжній подіум.
Це святкове дефіле також називають «Бірюзовою доріжкою», і воно є єдиним моментом протягом усього конкурсу, коли представники всіх 35 країн-учасниць збираються разом в одному місці для офіційного представлення. У 2026 році цей маршрут пролягатиме від величного Бургтеатру через площу до міської Ратуші, де на артистів чекатиме грандіозний прийом.
Процесія включає не лише позування для фотографів, а й активну взаємодію з фанатами, кількість яких біля Ратуші може сягати 30 000 осіб. Посеред маршруту представники офіційного мовника ORF братимуть у виконавців короткі однохвилинні інтерв'ю для прямого ефіру. Завершенням двогодинної події о 18:50 стане спільний виступ австрійського артиста JJ та оркестру RSO з піснею Wasted Love, після чого всі учасники перейдуть всередину Ратуші до спеціальної медіазони для спілкування з пресою.
Весь процес транслюватиметься наживо на офіційному YouTube-каналі Євробачення та каналі ORF 1, а «Главком» проведе для вас текстову трансляцію, де будуть з'являтися образи учасників.
Блог Бірюзової доріжки
17:57. Ведучі поруч з трофеєм Євробачення-2026, який за менш ніж тиждень опиниться у руках когось з 35 артистів
17:59. Переможець Євробачення-2026 JJ з'явився на Бірюзовій доріжці
18:01. Перші спойлери: представник Чехії та представники Фінляндії «засвітили» своє вбрання на церемонію
18:05. Албанія: Alis – Nân
18:08. Вірменія: Simón – Paloma Rumba
18:11. Австралія: Delta Goodrem – Eclipse
18:14. Азербайджан: Jiva – Just Go
18:17. Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice
18:20. Болгарія: Dara – Bangaranga
18:23. Хорватія: Lelek – Andromeda
18:26. Кіпр: Antigoni – Jalla
18:29. Чехія: Daniel Žižka – Crossroads
18:32. Данія: Søren Torpegaard Lund – Før vi går hjem
18:35. Естонія: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True
18:38. Фінляндія: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin
18:42. Франція: Monroe – Regarde !
18:45. Грузія: Bzikebi – On Replay
18:48. Німеччина: Sarah Engels – Fire
18:51. Греція: Akylas – Ferto
18:54. Ізраїль: Noam Bettan – Michelle
18:57. Італія: Sal Da Vinci – Per sempre sì
19:00. Латвія: Atvara – Ēnā
19:03. Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más
19:06. Люксембург: Eva Marija – Mother Nature
19:09. Мальта: Aidan – Bella
Молдова: Satoshi – Viva, Moldova
Чорногорія: Tamara Živković – Nova zora
Норвегія: Jonas Lovv – Ya ya ya
Польща: Alicja - Pray
Португалія: Bandidos do Cante – Rosa
Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
Сан-Марино: Senhit – Superstar
Сербія: Lavina – Kraj mene
Швеція: Felicia – My System
Швейцарія: Veronica Fusaro – Alice
Україна: Leléka – Ridnym
Велика Британія: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei
Австрія: Cosmó – Tanzschein
Нагадаємо, що Leleka провела другу репетицію на Євробаченні у Відні.
