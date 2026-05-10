Церемонія відкриття Євробачення у Відні: текстова трансляція

Стежимо за Бірюзовою доріжкою ювілейного конкурсу разом з «Главкомом»

10 травня о 18:00 стартує одна з перших офіційних подій ювілейного 70-го пісенного конкурсу Євробачення у Відні – церемонія відкриття. За нею можна буде стежити разом з «Главкомом» у цій новині.

Про урочистість

Церемонія розпочнеться о 17:55 із виконання гімну Євробачення Радіосимфонічним оркестром Відня на головній сцені. О 18:00 стартує безпосередньо прохід делегацій, які з'являтимуться в алфавітному порядку, за винятком країни-господарки Австрії, яка традиційно замикатиме хід. На проходження доріжки кожній команді відводиться близько трьох хвилин. Цей захід поєднує в собі елементи високої моди та музичного свята: гурт Woodstock Allstar Band вітатиме кожного учасника живою інтерпретацією відомої пісні його країни, а самі артисти демонструватимуть свої ексклюзивні образи, перетворюючи доріжку на справжній подіум.

Це святкове дефіле також називають «Бірюзовою доріжкою», і воно є єдиним моментом протягом усього конкурсу, коли представники всіх 35 країн-учасниць збираються разом в одному місці для офіційного представлення. У 2026 році цей маршрут пролягатиме від величного Бургтеатру через площу до міської Ратуші, де на артистів чекатиме грандіозний прийом.

Процесія включає не лише позування для фотографів, а й активну взаємодію з фанатами, кількість яких біля Ратуші може сягати 30 000 осіб. Посеред маршруту представники офіційного мовника ORF братимуть у виконавців короткі однохвилинні інтерв'ю для прямого ефіру. Завершенням двогодинної події о 18:50 стане спільний виступ австрійського артиста JJ та оркестру RSO з піснею Wasted Love, після чого всі учасники перейдуть всередину Ратуші до спеціальної медіазони для спілкування з пресою.

Весь процес транслюватиметься наживо на офіційному YouTube-каналі Євробачення та каналі ORF 1, а «Главком» проведе для вас текстову трансляцію, де будуть з'являтися образи учасників.

Блог Бірюзової доріжки

17:57. Ведучі поруч з трофеєм Євробачення-2026, який за менш ніж тиждень опиниться у руках когось з 35 артистів

Трофей Євробачення-2026 EBU/ORF

17:59. Переможець Євробачення-2026 JJ з'явився на Бірюзовій доріжці

JJ наприкінці церемонії виступить зі своєю переможною піснею Wasted Love фото: EBU/ORF

18:01. Перші спойлери: представник Чехії та представники Фінляндії «засвітили» своє вбрання на церемонію

Daniel Zizka та Linda Lampenius і Pete Parkkonen показали свої образи фото: EBU/ORF

18:05. Албанія: Alis – Nân

Образ Alis для Бірюзової доріжки фото: EBU/ORF

18:08. Вірменія: Simón – Paloma Rumba

Образ Simón для Бірюзової доріжки фото: EBU/ORF

18:11. Австралія: Delta Goodrem – Eclipse

Образ Delta Goodrem для Бірюзової доріжки фото: EBU/ORF

18:14. Азербайджан: Jiva – Just Go

Образ Jiva для Бірюзової доріжки фото: EBU/ORF

18:17. Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice

Образ Essyla для Бірюзової доріжки фото: EBU/ORF

18:20. Болгарія: Dara – Bangaranga

Образ Dara для Бірюзової доріжки фото: EBU/ORF

18:23. Хорватія: Lelek – Andromeda

Образ для Бірюзової доріжки фото: EBU/ORF

18:26. Кіпр: Antigoni – Jalla

Образ Antigoni для Бірюзової доріжки фото: EBU/ORF

18:29. Чехія: Daniel Žižka – Crossroads

Образ Daniel Zizka для Бірюзової доріжки фото: EBU/ORF

18:32. Данія: Søren Torpegaard Lund – Før vi går hjem

Образ Søren Torpegaard Lund на Бірюзовій доріжці (буквально) фото: EBU/ORF

18:35. Естонія: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True

Образ Vanilla Ninja на Бірюзовій доріжці фото: EBU/ORF

18:38. Фінляндія: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin

Образи Linda Lampenius & Pete Parkkonen на Бірюзовій доріжці фото: EBU/ORF

18:42. Франція: Monroe – Regarde !

Образ Monroe на Бірюзовій доріжці фото: EBU/ORF

18:45. Грузія: Bzikebi – On Replay

Образи Bzikebi на Бірюзовій доріжці фото: EBU/ORF

18:48. Німеччина: Sarah Engels – Fire

Образ Sarah Engels на Бірюзовій доріжці фото: EBU/ORF фото: EBU/ORF

18:51. Греція: Akylas – Ferto

Образ Akylas на Бірюзовій доріжці фото: EBU/ORF

18:54. Ізраїль: Noam Bettan – Michelle

Образ Noam Bettan на Бірюзовій доріжці фото: EBU/ORF

18:57. Італія: Sal Da Vinci – Per sempre sì

Образ Sal da Vinci на Бірюзовій доріжці фото: EBU/ORF

19:00. Латвія: Atvara – Ēnā

Образ Atvara на Бірюзовій доріжці фото: EBU/ORF

19:03. Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más

Образ Lion Ceccah на Бірюзовій доріжці фото: EBU/ORF

19:06. Люксембург: Eva Marija – Mother Nature

Образ Eva Marija на Бірюзовій доріжці фото: EBU/ORF

19:09. Мальта: Aidan – Bella

Молдова: Satoshi – Viva, Moldova

Чорногорія: Tamara Živković – Nova zora

Норвегія: Jonas Lovv – Ya ya ya

Польща: Alicja - Pray

Португалія: Bandidos do Cante – Rosa

Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

Сан-Марино: Senhit – Superstar

Сербія: Lavina – Kraj mene

Швеція: Felicia – My System

Швейцарія: Veronica Fusaro – Alice

Україна: Leléka – Ridnym

Велика Британія: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei

Австрія: Cosmó – Tanzschein

Нагадаємо, що Leleka провела другу репетицію на Євробаченні у Відні.