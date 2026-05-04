Заходи безпеки на Євробаченні у Відні: що треба знати глядачам конкурсу

На конкурсі у Відні будуть застосовуватися серйозні перевірки

Австрійська влада розгорнула масштабну та технологічну систему безпеки для забезпечення правопорядку під час проведення Євробачення-2026 у Відні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eurovision Fun.

Основні технології для захисту арени

Наразі 250 спеціалістів займаються стратегічним плануванням операцій, залучаючи до охорони міста та головних локацій передові інноваційні розробки. Однією з найпомітніших новинок цьогорічної безпекової стратегії стала інтеграція робота-собаки та розгалуженої мережі дронів різних типів, які забезпечуватимуть посилене спостереження та моніторинг у важкодоступних зонах. Такі високотехнологічні заходи підкреслюють прагнення Відня створити максимально захищене середовище для всіх учасників та гостей конкурсу, що координується у тісній співпраці з Міністерством внутрішніх справ Австрії та місцевою поліцією.

Перевірка відвідувачів на Wiener Stadhalle

Особлива увага приділяється головній арені конкурсу, Wiener Stadthalle, де запроваджено заходи безпеки, що відповідають суворим авіаційним стандартам. Кожного дня на об’єкті чергуватимуть близько 500 співробітників служби безпеки, роботу яких підсилюватимуть 180 нових камер відеоспостереження, встановлених спеціально до події. Всі відвідувачі проходитимуть через систему ретельних перевірок, яка включає використання металодетекторів та рентгенівських сканерів для огляду особистих речей. Крім того, на території арени діє сувора політика заборони сумок, що спрямована на прискорення пропускного режиму та мінімізацію потенційних загроз усередині будівлі.

