Став відомий переможець першого півфіналу Євробачення за версією глядачів на арені

Публіка віддала перевагу співаку, який відкриє перший півфінал конкурсу

За результатами опитування глядачів у межах Eurovision Audience Poll, представник Молдови Satoshi очолив рейтинг симпатій після першого півфінального шоу журі Євробачення-2026 у Відні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eurovision Audience Poll.

Результати голосування глядачів

Артист, який дав ексклюзивне інтерв'ю «Главкому», здобув 778 голосів, що становить 28,2% від загальної кількості у 3000 опитаних учасників. До першої трійки лідерів глядацьких симпатій також увійшли представники Фінляндії та Греції. Дослідження проводилося спільними зусиллями групи фанатських медіа, включаючи ESC Insight, 12 Points From America, ESCXTRA.com, That Eurovision Site, Merci Chérie та ESC Gabe, які опитували відвідувачів безпосередньо після їхнього виходу з арени Wiener Stadthalle.

Повний рейтинг виглядає так:

Молдова: Satoshi – Viva, Moldova! 778 голосів (28,2%) Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin 432 (15,7%) Греція: Akylas – Ferto 327 (11,9%) Польща: Alicja – Pray 277 (10,1%) Швеція: Felicia – My System 216 (7,8%) Хорватія: Lelek – Andromeda 141 (5,1%) Сербія: Lavina – Kraj mene 129 (4,7%) Ізраїль: Noam Bettan – Michelle 121 (4,4%) Сан-Марино: Senhit – Superstar 83 (3,0%) Естонія: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True 58 (2,1%) Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice 52 (1,9%) Чорногорія: Tamara Živković – Nova Zora 47 (1,7%) Португалія: Bandidos do Cante – Rosa 40 (1,5%) Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más 31 (1,1%) Грузія: Bzikebi – On Replay 24 (0,9%)

Автоматичні фіналісти, які також виступали у цьому півфіналі:

Італія: Sal Da Vinci – Per sempre sì 179 голосів

Німеччина: Sarah Engels – Fire 124 голоси

Як це опитування відображає реальні результати конкурсу?

Подібні опитування вважаються вагомим індикатором того, хто саме може потрапити до гранд-фіналу, адже статистика минулих років підтверджує їхню високу точність. Зокрема, у 2023 та 2025 роках вісім із десяти лідерів глядацького голосування успішно кваліфікувалися до фінальної частини шоу, а у 2024 році цей показник зріс до дев'яти учасників із десяти.

Організатори ініціативи ставлять за мету проаналізувати моделі поведінки аудиторії, які зазвичай знаходять своє відображення в офіційних результатах телеголосування. Наступні етапи опитування заплановані на 13 травня після шоу журі другого півфіналу та на 15 травня за підсумками генеральної репетиції фінального шоу.

Нагадаємо, що сьогодні о 22:00 пройде перший півфінал Євробачення-2026.