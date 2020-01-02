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    Шоу-биз

    Disney сообщил о сериалах, которые выйдут в 2020 году

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    <p>Среди других премьер Disney: второй сезон &laquo;Мандалорца&raquo; с малышом Йодой, новый сезон сериала &laquo;Классный мюзикл&raquo;, &laquo;Маппеты сегодня&raquo;, перезапуск &laquo;Лиззи Магуайер&raquo; с Хилари Дафф и другие</p> <div></div> - Disney сообщил о сериалах, которые выйдут в 2020 году

    Среди других премьер Disney: второй сезон «Мандалорца» с малышом Йодой, новый сезон сериала «Классный мюзикл», «Маппеты сегодня», перезапуск «Лиззи Магуайер» с Хилари Дафф и другие

    В этом году на Disney+ выйдут два крупных проекта Marvel, а также другие новинки

    Стриминговый сервис Disney+ сообщил о премьерах 2020 года, передает The Verge. Компания объявила, что премьера сериала Marvel «Ванда/Вижн» переносится с 2021 на 2020 год. Это одна из самых громких и ожидаемых новинок студии.

    Создатели обещают, что «Ванда/Вижн» будет смесью американских ситкомов и супергеройских фильмов Marvel с Элизабет Олсен и Полом Беттани в главных ролях (они же сыграли роли Ванды и Вижна в фильмах «Мстители»). При этом стилистика сериала будет выдержана в духе 1950-х. Когда именно выйдет «Ванда/Вижн», пока не сообщается.

    В этом году на Disney+ покажут еще один крупный проект Marvel - «Сокол и Зимний Солдат». В этом сериале Сэм Уилсон (Сокол) примерит костюм Капитана Америки, чтобы справиться с новой миссией.

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