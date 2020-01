Disney сообщил о сериалах, которые выйдут в 2020 году

В этом году на Disney+ выйдут два крупных проекта Marvel, а также другие новинки

Стриминговый сервис Disney+ сообщил о премьерах 2020 года, передает The Verge. Компания объявила, что премьера сериала Marvel «Ванда/Вижн» переносится с 2021 на 2020 год. Это одна из самых громких и ожидаемых новинок студии.

UPDATE: “Big Red” is actually the working title for #WandaVision! pic.twitter.com/xTFj3d29rm