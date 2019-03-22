Длинноногая звезда Comedy Woman Екатерина Варнава попала в черный список Министерства культуры Украины



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екатерина Варнава

В обновленном перечне запрещенных артистов 148 фамилий

В «черный список» Министерства культуры Украины попала российская телеведущая и звезда Comedy Woman Екатерина Варнава. Она оказалась в обновленном перечне под номером 23. Всего в опубликованном списке оказалось 148 фамилий. Компанию Варнаве составили: певица Лариса Долина, актер Жерар Депардье, Олег Табаков, Стас Пьеха, Федор Добронравов и многие другие.

Стоит отметить, что попадание в этот список означает, что программы с участием указанных артистов запрещены к показу на украинском телевидении.

Напомним, что Екатерина Варнава попала в базу «Миротворца» была внесена еще в 2017 году. Причиной стало то, что в 2016 артистка посетила аннексированный Крым.

Екатерина Варнава почти четыре года вела на «Новом канале» шоу «Хто зверху?» и «СуперИнтуиция». Юмористка работала на украинском телевидении вплоть до 2017 года, пока ей не запретили въезд в страну на 5 лет.

«Мое детство прошло в Крыму, в том, который еще относился к Украине. Это то место, где я проходила время на море. Это место я очень люблю. Когда мы поехали на гастроли в Крым, никто не мог предположить, что это все примет такую форму», - рассказала телеведущая в одном из интервью.