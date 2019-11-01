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    Фото

    Камалия озадачила фанов откровенным фото

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    Камалия озадачила фанов откровенным фото
    instagram.com/kamaliyaofficial

    Камалия позировала перед фотокамерами в ярком пиджаке на голое тело

    На своей странице в Instagram звезда опубликовала один из снимков с фотосессии для известного глянца, где предстает в весьма откровенном образе.

    Исполнительница позирует в оранжевом костюме, пиджак которого надет на голое тело, тем самым демонстрируя обнаженную зону декольте. В руках певица держит апельсин, который гармонично подходит к цвету наряда. 

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    instagram.com/kamaliyaofficial

    «Что греховнее? Укусить плод от дерева познания добра и зла или апельсин?», - подписала фото артистка отметила, что автором фотографии стала Соня Плакидюк.

    Поклонников певицы захватил ее снимок, о чем они сообщили в комментариях.

    «Имеете шикарный вид, Камалия», «Прекрасная душевная красота + красота внешняя - это Камалия!», «Очень красивое фото» - писали под фото подписчики звезды.

    знаменитости фотография Камалия Соня Плакидюк певица Instagram
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