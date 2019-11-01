Камалия озадачила фанов откровенным фото

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instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия позировала перед фотокамерами в ярком пиджаке на голое тело

На своей странице в Instagram звезда опубликовала один из снимков с фотосессии для известного глянца, где предстает в весьма откровенном образе.

Исполнительница позирует в оранжевом костюме, пиджак которого надет на голое тело, тем самым демонстрируя обнаженную зону декольте. В руках певица держит апельсин, который гармонично подходит к цвету наряда.

instagram.com/kamaliyaofficial

«Что греховнее? Укусить плод от дерева познания добра и зла или апельсин?», - подписала фото артистка отметила, что автором фотографии стала Соня Плакидюк.

Поклонников певицы захватил ее снимок, о чем они сообщили в комментариях.

«Имеете шикарный вид, Камалия», «Прекрасная душевная красота + красота внешняя - это Камалия!», «Очень красивое фото» - писали под фото подписчики звезды.