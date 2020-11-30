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    Шоу-биз

    Дочь Джуда Лоу изумила фанатов точенной фигурой в купальнике за сотни долларов (фото)

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    Дочь голливудского актера Джуда Лоу Айрис - Дочь Джуда Лоу изумила фанатов точенной фигурой в купальнике за сотни долларов (фото)
    Дочь голливудского актера Джуда Лоу Айрис
    instagram.com/lirisaw/

    Фанаты знаменитости оценили ее внешний вид в комментариях

    Дочь голливудского актера Джуда Лоу Айрис поделилась фотографией в купальнике за сотни долларов и порадовала поклонников. Кадр появился на ее странице в Instagram.

    На размещенном в сети снимке 20-летняя манекенщица показала фигуру в слитном купальном костюме розового цвета бренда Stella McCartney. Стоимость вещи, оформленной небольшими отверстиями, составляет 300 долларов. Образ Лоу дополнили несколько браслетов. В подписи к публикации, которая набрала почти 30 тысяч лайков, знаменитость отметила, что это фото символизирует «интимную близость тела с природой».

    instagram.comlirisaw
    instagram.com/lirisaw/

    Фанаты знаменитости оценили ее внешний вид в комментариях. «Боже, как мне нравится, ты выглядишь сногсшибательно!», «Прекрасная Айрис и замечательное фото», «Горячо», «Красотка», — писали они.

    Ранее «Скотч» рассказывал о скандальном миллионере, который пришел на свадьбу друга с шестью беременными от него девушками.

    Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.

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    Теги: знаменитости дети звезд самые сексуальные шоу-бизнес
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