Дочь Джуда Лоу изумила фанатов точенной фигурой в купальнике за сотни долларов (фото)

Фанаты знаменитости оценили ее внешний вид в комментариях

Дочь голливудского актера Джуда Лоу Айрис поделилась фотографией в купальнике за сотни долларов и порадовала поклонников. Кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 20-летняя манекенщица показала фигуру в слитном купальном костюме розового цвета бренда Stella McCartney. Стоимость вещи, оформленной небольшими отверстиями, составляет 300 долларов. Образ Лоу дополнили несколько браслетов. В подписи к публикации, которая набрала почти 30 тысяч лайков, знаменитость отметила, что это фото символизирует «интимную близость тела с природой».

instagram.com/lirisaw/

Фанаты знаменитости оценили ее внешний вид в комментариях. «Боже, как мне нравится, ты выглядишь сногсшибательно!», «Прекрасная Айрис и замечательное фото», «Горячо», «Красотка», — писали они.

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