Семейная идиллия. Горбунов умилил подписчиков фото с сыновьями
В этом году Горбунов во второй раз стал отцом
Украинский ведущий Юрий Горбунов в своем Инстаграме показал трогательные семейные фото с двумя сыновьями.
На снимке Горбунов изображен вместе с сыновьями Иваном и Данилой. Иван кормит своего двухмесячного брата из бутылочки.
«Папа аж глаза закрыл от радости. Мое воскресенье перед выходом из дома на «Танцы!» – подписал телеведущий фото.
Напомним 19 августа 2021 года Осадчая и Горбунов во второй раз стали родителями. Младшего сына назвали Даниилом.
Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.
Ранее «Скотч» сообщал, чем Порошенко с ножом в руках занимался на Хэллоуин.
«Очередной грибной день в этом году не прошел зря. Три ведра опят – наш урожай только за сегодня. Это немного меньше, чем в прошлом. Но будет чем смаковать всю зиму», – подписал снимки Порошенко.