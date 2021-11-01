Семейная идиллия. Горбунов умилил подписчиков фото с сыновьями

В этом году Горбунов во второй раз стал отцом

Украинский ведущий Юрий Горбунов в своем Инстаграме показал трогательные семейные фото с двумя сыновьями.

На снимке Горбунов изображен вместе с сыновьями Иваном и Данилой. Иван кормит своего двухмесячного брата из бутылочки.

«Папа аж глаза закрыл от радости. Мое воскресенье перед выходом из дома на «Танцы!» – подписал телеведущий фото.

instagram.com/gorbunovyuriy/

Напомним 19 августа 2021 года Осадчая и Горбунов во второй раз стали родителями. Младшего сына назвали Даниилом.

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.

Ранее «Скотч» сообщал, чем Порошенко с ножом в руках занимался на Хэллоуин.

«Очередной грибной день в этом году не прошел зря. Три ведра опят – наш урожай только за сегодня. Это немного меньше, чем в прошлом. Но будет чем смаковать всю зиму», – подписал снимки Порошенко.