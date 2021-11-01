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    Семейная идиллия. Горбунов умилил подписчиков фото с сыновьями

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    Шоумен Юрий Горбунов с сыном Даниилом - Семейная идиллия. Горбунов умилил подписчиков фото с сыновьями
    Шоумен Юрий Горбунов с сыном Даниилом
    instagram.com/gorbunovyuriy/

    В этом году Горбунов во второй раз стал отцом

    Украинский ведущий Юрий Горбунов в своем Инстаграме показал трогательные семейные фото с двумя сыновьями.

    На снимке Горбунов изображен вместе с сыновьями Иваном и Данилой. Иван кормит своего двухмесячного брата из бутылочки.

    «Папа аж глаза закрыл от радости. Мое воскресенье перед выходом из дома на «Танцы!» – подписал телеведущий фото.

    instagram.com/gorbunovyuriy/
    instagram.com/gorbunovyuriy/

    Напомним 19 августа 2021 года Осадчая и Горбунов во второй раз стали родителями. Младшего сына назвали Даниилом.

    Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.

    Ранее «Скотч» сообщал, чем Порошенко с ножом в руках занимался на Хэллоуин.

    «Очередной грибной день в этом году не прошел зря. Три ведра опят – наш урожай только за сегодня. Это немного меньше, чем в прошлом. Но будет чем смаковать всю зиму», – подписал снимки Порошенко.

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    Теги: знаменитости дети звезд Юрий Горбунов шоу-бизнес
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    Семейная идиллия. Горбунов умилил подписчиков фото с сыновьями