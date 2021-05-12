Дочь Мадонны с обнаженными ягодицами шокировала сеть (фото)

Дочь 62-летней артистки устроила дерзкую выходку на съемочной площадке

Лурдес — дочь Мадонны от 54-летнего кубинского фитнес-тренера Карлоса Леона. Девушка с юных лет покоряет fashion-индустрию. Звездная наследница дебютировала в модельном бизнесе четыре года назад на показе Стеллы Маккартни и сейчас является лицом нескольких крупных брендов. Дочь звезды мечтает стать актрисой, тем не менее не отказывает себе в удовольствии позировать для провокационных съемок.

Леон стала героиней нового выпуска Office Magazine. Автором съемки – фотограф и дизайнер Майян Толедано. Старшая дочь певицы расположилась в спальне.

Звездная наследница облачилась в мини-платье лавандового оттенка с открытой спиной и пикантным вырезом на ягодицах. Лурдес дополнила его черными босоножками на высокой платформе. Бывшая возлюбленная Тимоти Шаламе легла на розовые простыни и томно посмотрела в камеру. Затем девушка повысила градус сексуальности и совершила провокационную выходку.

Пикантные кадры вызвали бурную реакцию поклонников. «Просто вау!», «Какие булочки!», «Провокация, как и у мамы!», «Новое воплощение Мадонны», — написали фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.