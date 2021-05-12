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    Дочь Мадонны с обнаженными ягодицами шокировала сеть (фото)

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    24-летняя модель Лурдес Леон вдохновилась откровенными фотосессиями знаменитой мамы - Дочь Мадонны с обнаженными ягодицами шокировала сеть (фото)

    24-летняя модель Лурдес Леон вдохновилась откровенными фотосессиями знаменитой мамы

    instagram.com/lourdesleon/

    Дочь 62-летней артистки устроила дерзкую выходку на съемочной площадке

    Лурдес — дочь Мадонны от 54-летнего кубинского фитнес-тренера Карлоса Леона. Девушка с юных лет покоряет fashion-индустрию. Звездная наследница дебютировала в модельном бизнесе четыре года назад на показе Стеллы Маккартни и сейчас является лицом нескольких крупных брендов. Дочь звезды мечтает стать актрисой, тем не менее не отказывает себе в удовольствии позировать для провокационных съемок.

    Леон стала героиней нового выпуска Office Magazine. Автором съемки – фотограф и дизайнер Майян Толедано. Старшая дочь певицы расположилась в спальне.

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    Дочь Мадонны с обнаженными ягодицами шокировала сеть (фото)
    Дочь Мадонны с обнаженными ягодицами шокировала сеть (фото)
    instagram.com/lourdesleon/

    Звездная наследница облачилась в мини-платье лавандового оттенка с открытой спиной и пикантным вырезом на ягодицах. Лурдес дополнила его черными босоножками на высокой платформе. Бывшая возлюбленная Тимоти Шаламе легла на розовые простыни и томно посмотрела в камеру. Затем девушка повысила градус сексуальности и совершила провокационную выходку.

    Пикантные кадры вызвали бурную реакцию поклонников. «Просто вау!», «Какие булочки!», «Провокация, как и у мамы!», «Новое воплощение Мадонны», — написали фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

    Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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