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    20-летняя дочь Джуда Лоу взволновала фанатов откровенной фотосессией на яхте

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    Модель Айрис Лоу - 20-летняя дочь Джуда Лоу взволновала фанатов откровенной фотосессией на яхте
    Модель Айрис Лоу
    Фото: @lirisaw

    Фанаты оценили внешний вид модели в комментариях

    Дочь голливудского актера Джуда Лоу Айрис поделилась новыми фотографиями и видео в купальнике и взволновала поклонников. Серия кадров появилась на ее странице в Instagram.

    На размещенных в сети снимках 20-летняя манекенщица позирует на яхте во время отдыха в Каннах. Ее запечатлели на борту и в воде в трикотажном бикини бело-коричневой расцветки. Ее образ дополнили множество аксессуаров: солнцезащитные очки, браслеты, серьги, кольца и цепочка на талии. Публикация набрала почти 50 тысяч лайков.

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    20-летняя дочь Джуда Лоу взволновала фанатов откровенной фотосессией на яхте
    20-летняя дочь Джуда Лоу взволновала фанатов откровенной фотосессией на яхте
    20-летняя дочь Джуда Лоу взволновала фанатов откровенной фотосессией на яхте
    instagram.com/lirisaw/

    Фанаты оценили внешний вид модели в комментариях. «Айрис, ты — девушка моей мечты», «Ты просто потрясающая», «Очень горячо!», «Ты безумно красивая, остановись сейчас же!», «Ты просто великолепна, мне нравятся эти снимки», — восхищались подписчики.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

    В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    20-летняя дочь Джуда Лоу взволновала фанатов откровенной фотосессией на яхте