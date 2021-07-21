20-летняя дочь Джуда Лоу взволновала фанатов откровенной фотосессией на яхте

Фанаты оценили внешний вид модели в комментариях

Дочь голливудского актера Джуда Лоу Айрис поделилась новыми фотографиями и видео в купальнике и взволновала поклонников. Серия кадров появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети снимках 20-летняя манекенщица позирует на яхте во время отдыха в Каннах. Ее запечатлели на борту и в воде в трикотажном бикини бело-коричневой расцветки. Ее образ дополнили множество аксессуаров: солнцезащитные очки, браслеты, серьги, кольца и цепочка на талии. Публикация набрала почти 50 тысяч лайков.

Фанаты оценили внешний вид модели в комментариях. «Айрис, ты — девушка моей мечты», «Ты просто потрясающая», «Очень горячо!», «Ты безумно красивая, остановись сейчас же!», «Ты просто великолепна, мне нравятся эти снимки», — восхищались подписчики.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.