Дуэйн Джонсон подарил автомобиль своему дублеру



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Дуэйн Джонсон никогда не скупится, если дело доходит до подарков

Особенно ценные подарки он любит дарить самому себе – или, точнее, своему дублеру. Стало известно, что актер презентовал своему дублеру и каскадеру Таноаю Риду автомобиль Ford F-150.

Большому человеку – большой пикап, решил Джонсон и выбрал одну из самых крупных машин в линейке. Такую щедрость «Скала» проявляет уже не в первый раз, в 2014 году он подарил Ford Edge своей домработнице. С Таноаем Дуэйн работает аж с 2002 года, когда на экраны вышел «Царь скорпионов».

С тех пор Рид, который, кстати, еще и приходится двоюродным братом актеру, регулярно выступает в роли дублера «Скалы» и выполняет за него опасные трюки. Когда Рид, трижды получавший звание лучший каскадер США, увидел свой подарок, то был невероятно растроган и даже немного прослезился.

Как это было, можно посмотреть прямо сейчас.

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