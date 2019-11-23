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    Шоу-биз

    Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка

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    <p>Поздравления супруга Хейли оставила без комментариев</p> - Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка

    Поздравления супруга Хейли оставила без комментариев

    Звезды готовятся стать родителями

    В сентябре 2018-го Джастин Бибер и Хейли Болдуин официально зарегистрировали отношения. Спустя год - сыграли свадьбу. Следующий шаг - рождение детей - влюбленные планируют на 2020-й.

    Об этом 25-летний Джастин Бибер рассказал в соцсетях. А поводом для этого стал день рождения Хейли - в минувшую пятницу ей исполнилось 23 года. В Instagram Джастин опубликовал фото с любимой, а в подписи написал так:

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    Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
    Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
    Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
    Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
    Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
    Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
    Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
    Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
    Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
    Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
    Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
    Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
    Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
    Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
    Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
    Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
    Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
    Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
    Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
    Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
    Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
    Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
    Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
    Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
    Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
    Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
    Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
    Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
    Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
    Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
    Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка

    С днем рождения, малышка! Ты заставляешь меня хотеть быть лучше каждый день! То, как ты живешь, как чувствуешь эту жизнь, - это потрясающе. P.S. Ты меня очень заводишь. В следущем году - дети.

    Поздравления супруга Хейли оставила без комментариев. Известно, что сейчас девушка сосредоточена на своей модельной карьере.

     

    знаменитости дети шоу-бизнес
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