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    Шоу-биз

    Дженнифер Энистон не придется возвращать кольцо за полмиллиона

    16 февраля стало известно, что 49-летняя Дженнифер Энистон и 46-летний Джастин Теру разводятся после двух лет брака
     По информации инсайдеров, причин у разрыва было несколько. Во‑первых, супруги не могли решить, в каком городе им жить. Во‑вторых, Дженнифер слишком сблизилась с бывшим мужем Брэдом Питтом, а Джастин с коллегой — Наоми Уоттс. Сразу после официального объявления о разводе, Джен принялась избавляться от всего, что будет
    • Сьогодні, 11:27
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    <span>Джастин Теру и&nbsp;Дженнифер Энистон</span>
    Джастин Теру и Дженнифер Энистон

    16 февраля стало известно, что 49-летняя Дженнифер Энистон и 46-летний Джастин Теру разводятся после двух лет брака

     По информации инсайдеров, причин у разрыва было несколько. Во‑первых, супруги не могли решить, в каком городе им жить. Во‑вторых, Дженнифер слишком сблизилась с бывшим мужем Брэдом Питтом, а Джастин с коллегой — Наоми Уоттс.

    Сразу после официального объявления о разводе, Джен принялась избавляться от всего, что будет напоминать ей о Теру. Актриса даже выставила на продажу свой особняк в Бель-Эйр, в котором два с половиной года назад вышла замуж. Дом она приобрела в 2011 году за 21 миллион долларов.

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    Дженнифер Энистон не придется возвращать кольцо за полмиллиона
    Дженнифер Энистон не придется возвращать кольцо за полмиллиона
    Дженнифер Энистон не придется возвращать кольцо за полмиллиона
    Дженнифер Энистон не придется возвращать кольцо за полмиллиона
    Дженнифер Энистон не придется возвращать кольцо за полмиллиона
    Дженнифер Энистон не придется возвращать кольцо за полмиллиона
    Дженнифер Энистон не придется возвращать кольцо за полмиллиона
    Дженнифер Энистон не придется возвращать кольцо за полмиллиона
    Дженнифер Энистон не придется возвращать кольцо за полмиллиона
    Дженнифер Энистон не придется возвращать кольцо за полмиллиона
    Дженнифер Энистон не придется возвращать кольцо за полмиллиона
    Дженнифер Энистон не придется возвращать кольцо за полмиллиона
    Дженнифер Энистон не придется возвращать кольцо за полмиллиона
    Дженнифер Энистон не придется возвращать кольцо за полмиллиона
    Дженнифер Энистон не придется возвращать кольцо за полмиллиона
    Дженнифер Энистон не придется возвращать кольцо за полмиллиона

    Однако кольцо на помолвку, стоимостью полмиллиона долларов, несмотря на желание расстаться с воспоминаниями, возвращать Энистон не планирует. Так как кольцо было подарено актером до свадьбы, оно относится к имуществу Джен, которое не придется делить после развода.

    Джерело: graziamagazine.ru

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