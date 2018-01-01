Дженнифер Энистон не придется возвращать кольцо за полмиллиона

16 февраля стало известно, что 49-летняя Дженнифер Энистон и 46-летний Джастин Теру разводятся после двух лет брака

По информации инсайдеров, причин у разрыва было несколько. Во‑первых, супруги не могли решить, в каком городе им жить. Во‑вторых, Дженнифер слишком сблизилась с бывшим мужем Брэдом Питтом, а Джастин с коллегой — Наоми Уоттс. Сразу после официального объявления о разводе, Джен принялась избавляться от всего, что будет



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Джастин Теру и Дженнифер Энистон

16 февраля стало известно, что 49-летняя Дженнифер Энистон и 46-летний Джастин Теру разводятся после двух лет брака

По информации инсайдеров, причин у разрыва было несколько. Во‑первых, супруги не могли решить, в каком городе им жить. Во‑вторых, Дженнифер слишком сблизилась с бывшим мужем Брэдом Питтом, а Джастин с коллегой — Наоми Уоттс.

Сразу после официального объявления о разводе, Джен принялась избавляться от всего, что будет напоминать ей о Теру. Актриса даже выставила на продажу свой особняк в Бель-Эйр, в котором два с половиной года назад вышла замуж. Дом она приобрела в 2011 году за 21 миллион долларов.

Однако кольцо на помолвку, стоимостью полмиллиона долларов, несмотря на желание расстаться с воспоминаниями, возвращать Энистон не планирует. Так как кольцо было подарено актером до свадьбы, оно относится к имуществу Джен, которое не придется делить после развода.

Джерело: graziamagazine.ru