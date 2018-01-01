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    Тряхнула стариной: 59-летняя Мадонна опубликовала голую грудь в соцсети

    Казалось бы, поклонников Мадонны уже ничем не удивить
    Популярная певица Мадонна всегда снимала очень откровенные клипы и выходила в свет в провокационных нарядах.  Но последние две недели 59-летняя певица поражает фанатов своими снимками и видеороликами в соцсети. На своей странице в Instagram певица публикует достаточно смелые снимки для своего возраста. Конечно, фигуре знаменитости может
    • Сьогодні, 21:36
    • Розсилка
    Мадонна
    Мадонна

    Казалось бы, поклонников Мадонны уже ничем не удивить

    Популярная певица Мадонна всегда снимала очень откровенные клипы и выходила в свет в провокационных нарядах. 

    Но последние две недели 59-летняя певица поражает фанатов своими снимками и видеороликами в соцсети. На своей странице в Instagram певица публикует достаточно смелые снимки для своего возраста. Конечно, фигуре знаменитости может позавидовать практически каждая фитнес-модель, но такую смелую артистку еще нужно поискать.

    Мадонна сделала селфи, на котором позирует топлес. И если часть подписчиков начала засыпать звезду поп-сцены комплиментами, то часть была очень озадачена выходкой певицы.

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    В комментариях Мадонне предложили не только одеться, но и обратиться за помощью к специалистам. По мнению многих поклонников, певица ведет себя и выглядит так, будто принимает наркотики или злоупотребляет алкоголем.

    Джерело: graziamagazine.ru

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