Тряхнула стариной: 59-летняя Мадонна опубликовала голую грудь в соцсети

Казалось бы, поклонников Мадонны уже ничем не удивить

Популярная певица Мадонна всегда снимала очень откровенные клипы и выходила в свет в провокационных нарядах. Но последние две недели 59-летняя певица поражает фанатов своими снимками и видеороликами в соцсети. На своей странице в Instagram певица публикует достаточно смелые снимки для своего возраста. Конечно, фигуре знаменитости может



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мадонна

Казалось бы, поклонников Мадонны уже ничем не удивить

Популярная певица Мадонна всегда снимала очень откровенные клипы и выходила в свет в провокационных нарядах.

Но последние две недели 59-летняя певица поражает фанатов своими снимками и видеороликами в соцсети. На своей странице в Instagram певица публикует достаточно смелые снимки для своего возраста. Конечно, фигуре знаменитости может позавидовать практически каждая фитнес-модель, но такую смелую артистку еще нужно поискать.

Мадонна сделала селфи, на котором позирует топлес. И если часть подписчиков начала засыпать звезду поп-сцены комплиментами, то часть была очень озадачена выходкой певицы.

В комментариях Мадонне предложили не только одеться, но и обратиться за помощью к специалистам. По мнению многих поклонников, певица ведет себя и выглядит так, будто принимает наркотики или злоупотребляет алкоголем.

Джерело: graziamagazine.ru