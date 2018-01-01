Тряхнула стариной: 59-летняя Мадонна опубликовала голую грудь в соцсети
- Сьогодні, 21:36
-
Розсилка
Казалось бы, поклонников Мадонны уже ничем не удивить
Популярная певица Мадонна всегда снимала очень откровенные клипы и выходила в свет в провокационных нарядах.
Но последние две недели 59-летняя певица поражает фанатов своими снимками и видеороликами в соцсети. На своей странице в Instagram певица публикует достаточно смелые снимки для своего возраста. Конечно, фигуре знаменитости может позавидовать практически каждая фитнес-модель, но такую смелую артистку еще нужно поискать.
Мадонна сделала селфи, на котором позирует топлес. И если часть подписчиков начала засыпать звезду поп-сцены комплиментами, то часть была очень озадачена выходкой певицы.
В комментариях Мадонне предложили не только одеться, но и обратиться за помощью к специалистам. По мнению многих поклонников, певица ведет себя и выглядит так, будто принимает наркотики или злоупотребляет алкоголем.
Джерело: graziamagazine.ru