Джессика Альба призналась, что перестала есть из-за мужчин



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Джессика Альба

38-летняя Джессика Альба рассказала, что страдала от повышенного внимания со стороны мужчин

Актриса с юного возраста старалась выглядеть менее привлекательно. Ее семья не одобряла, когда Джессика надевала облегающие джинсы, подчеркивающие ее бедра и ягодицы. По словам звезды, так она являлась «добычей» для противоположного пола.

«Мне было стыдно за то, что я соблазняю мужчин. Затем я перестала много есть и начала выглядеть как мальчик, чтобы не привлекать к себе много внимания», — призналась Альба.

Когда же она стала актрисой, то интерес к ней повысился. Джессика заявила, что успех в киноиндустрии не делает жизнь проще.

Сейчас же актриса счастлива в браке с продюсером Кэшем Уорреном. Свою любовь супруги не скрывают от посторонних глаз. Счастливая пара воспитывает двух дочерей Онор и Хэвен, а с января этого года еще и сына Хэйса.

Джерело: graziamagazine.ru