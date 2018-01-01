Бывшего мужа Хайди Клум обвинили в сексуальных домогательствах

В список обвиненных в сексуальных домогательствах известных личностей попал бывший муж Хайди Клум и популярный певец – Сил

Актриса Трейси Бердсалл написала заявление в полицию, где обвиняет певца в домогательствах, которые имели место быть в 2016 году. Актриса утверждает, что Сил приставал к ней год назад, когда они еще были хорошими друзьями и жили по соседству. Она рассказала, что однажды на вечеринке в доме певца подверглась нападению с его стороны. Трейси подала



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В список обвиненных в сексуальных домогательствах известных личностей попал бывший муж Хайди Клум и популярный певец – Сил

Актриса Трейси Бердсалл написала заявление в полицию, где обвиняет певца в домогательствах, которые имели место быть в 2016 году.

Актриса утверждает, что Сил приставал к ней год назад, когда они еще были хорошими друзьями и жили по соседству. Она рассказала, что однажды на вечеринке в доме певца подверглась нападению с его стороны.

Трейси подала Силу салфетку, а он неожиданно накинулся на нее с поцелуями. Женщина отстранилась, но музыкант продолжил настойчивые действия и стал трогать ее за грудь.

В итоге Бердсалл в испуге убежала из дома Сила и больше с ним никогда не общалась. Сотрудники правоохранительных органов подтвердили, что приняли заявление и уже оповестили об этом певца.

Сам Сил, разумеется, полностью отвергает предъявленные ему обвинения.

Джерело: popcornnews