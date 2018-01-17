Малышку берегут от чужих глаз: Ким Кардашьян и Канье Уэст отказали всем глянцевым журналам

Сегодня ночью Ким Кардашьян и Канье Уэст объявили поклонникам о рождении их второй дочери, имя которой пока не раскрывается

Но еще до появления малышки на свет ее родителям начали поступать предложения о ее первой съемке от глянцевых журналов. Сегодня TMZ со ссылкой на свои источники сообщило, что Ким и Канье отвергли все предложения, гонорар которых варьировался от 2 до 5 миллионов долларов, из-за того, что они «противоречат их моральным принципам».

Первые снимки старших детей Ким и Канье - дочери Норт и сына Сейнта - поклонники ждали два месяца, причем опубликованы они были в социальных сетях. Только чуть позже американскому Vogue удалось получить согласие на первую профессиональную фотосессию Норт с родителями.

Напомним, что 15 января Ким и Канье в третий раз стали родителями. Суррогатная мать, к услугам которой звезды прибегли после того, как обнаружилось, что у Ким – проблемы со здоровьем, не позволяющие ей вынашивать ребенка, родила девочку, весом 3,345 кг.