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    Шоу-биз

    Джейсон Момоа поцеловался с медведем

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    Джейсон Момоа - Джейсон Момоа поцеловался с медведем
    Джейсон Момоа

    Актер тренируется общаться со взрослым зверем

    Голливудский актер Джейсон Момоа опубликовал в Instagram видео своего поцелуя со взрослым медведем. 40-летний артист зажал в губах печенье, сел на колени, и косолапый мишки съел угощение прямо из его рта. После этого мужчина засмеялся, вытирая рот.

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    Публикация от Jason Momoa (@prideofgypsies)

     «Медведь должен знать твой запах», – раскрыл Джейсон секрет этого трюка.

    «Два медведя», - прокомментировал ролик молодой актер Моджиан Ариа, который играет с Момоа в новом сериале «Смотри».

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    Джейсон Момоа поцеловался с медведем
    Джейсон Момоа поцеловался с медведем
    Джейсон Момоа поцеловался с медведем
    Джейсон Момоа поцеловался с медведем
    Джейсон Момоа поцеловался с медведем
    Джейсон Момоа поцеловался с медведем
    Джейсон Момоа поцеловался с медведем
    Джейсон Момоа поцеловался с медведем
    Джейсон Момоа поцеловался с медведем
    Джейсон Момоа поцеловался с медведем
    Джейсон Момоа поцеловался с медведем
    Джейсон Момоа поцеловался с медведем
    Джейсон Момоа поцеловался с медведем
    Джейсон Момоа поцеловался с медведем
    Джейсон Момоа поцеловался с медведем
    Джейсон Момоа поцеловался с медведем
    Джейсон Момоа поцеловался с медведем
    Джейсон Момоа поцеловался с медведем
    Джейсон Момоа поцеловался с медведем

    Возможно, именно для этого проекта звезда «Игры престолов» учится общаться с медведями. По сюжету, в будущем люди утратили зрение и практически вернулись в каменный век — живут в лесах и одеваются в шкуры.

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