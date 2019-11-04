Джейсон Момоа поцеловался с медведем



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Джейсон Момоа

Актер тренируется общаться со взрослым зверем

Голливудский актер Джейсон Момоа опубликовал в Instagram видео своего поцелуя со взрослым медведем. 40-летний артист зажал в губах печенье, сел на колени, и косолапый мишки съел угощение прямо из его рта. После этого мужчина засмеялся, вытирая рот.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jason Momoa (@prideofgypsies) 1 Ноя 2019 в 11:49 PDT

«Медведь должен знать твой запах», – раскрыл Джейсон секрет этого трюка.

«Два медведя», - прокомментировал ролик молодой актер Моджиан Ариа, который играет с Момоа в новом сериале «Смотри».

Возможно, именно для этого проекта звезда «Игры престолов» учится общаться с медведями. По сюжету, в будущем люди утратили зрение и практически вернулись в каменный век — живут в лесах и одеваются в шкуры.