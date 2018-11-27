Джоди Уиттакер может покинуть сериал «Доктор Кто» в 2019 году



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Новый сезон популярного британского шоу «Доктор Кто», несмотря на кардинальные изменения, стартовал довольно успешно

Зрители хорошо восприняли и женщину-Доктора, и новых персонажей в сюжете. Тем не менее, издание Starburst пустило слух, что шоураннер сериала намерен покинуть шоу, а вслед за ним уйдет и исполнительница главной роли – Джоди Уиттакер.

Исполнительным продюсером одиннадцатого сезона «Доктор Кто» стал Крис Чибнелл, который до этого писал сценарии и для некоторых других сезонов. По заявлениям западных СМИ, у шоураннера возник конфликт с ВВС, который поставил под сомнение его дальнейшее участие в проекте. Чибнелл хочет иметь полный контроль над съемками и разрабатывать новые эпизоды в собственном темпе. В то время как канал объявил выход следующего сезона в 2019 году, шоураннер хочет перенести премьеру на 2020 год, так как просто не поспевает работать по такому графику.

Если Крис Чибнелл покинет пост исполнительного продюсера, то Джоди Уиттакер, скорее всего, последует за ним. По словам самой актрисы, она приняла участие в шоу только из-за коллеги, с которым успела сработаться на съемках сериала «Бродчерч». На данный момент неизвестно, получат ли слухи подтверждение, так как до конца 11 сезона остается еще несколько эпизодов. Ни сам канал BBC, ни Крис Чибнелл с Джоди Уиттакер комментариев по этому поводу не дают.

Джерело: popcornnews