Джонни Депп отрицает свою вину в нападении на работника фильма «Города лжи»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джонни Депп

Скандальный нрав Джонни Деппа не только подвергает его бесконечным судебным разбирательствам, но и ставит под угрозу картины, в которых он снимается

Так было решено снять с проката фильм «Город лжи», в котором снялся Депп, из-за скандала, случившегося на съемках. Один из работников площадки подал иск на Джонни за его агрессивное поведение, однако сам актер не признает свою вину.

Согласно заявлению Деппа, тот инцидент произошел по вине менеджера по локациям Грега Брукса, а никак не из-за агрессии самого актера. Он также добавил, что Брукс пострадал только из-за своей невнимательности и неосторожности, а Джонни пришлось заступиться за себя для самообороны.

Напомним, что в апреле прошлого года Грег Брукс подошел к Джонни и сообщил, что на тот момент будет снят последний дубль, однако Деппу это не понравилось, и он начал кричать на Брукса, а в итоге ударил его. Тогда Джонни начал кричать, что даст Бруксу 100 000 долларов, если тот ударит его по лицу. Сообщается, что актера оттащил от менеджера по локациям телохранитель. Сейчас же адвокаты ответчика сообщают, что у них есть свидетели, которые подтвердят невиновность Деппа и заверяют, что актер не трогал Грега Брукса, а тот сам спровоцировал конфликт. Подробнее на https://www.kinoafisha.info/news/dzhonni-depp-otricaet-svoyu-vinu-v-napadenii-na-rabotnika-filma-goroda-lzhi/

Джерело: Киноафиша