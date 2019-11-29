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    Шоу-биз

    Сердце не может забыть: Селена Гомес сделала такую же татуировку, как у Бибера

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    <p>Селена решила вылить всю боль раставания в творчество</p> <div></div> - Сердце не может забыть: Селена Гомес сделала такую же татуировку, как у Бибера

    Селена решила вылить всю боль раставания в творчество

    На ногах обоих звезд теперь красуется «намасте»

    Недавно американская поп-звезда Селена Гомес похвасталась в Instagram новым тату: на бедре 27-летняя певица набила рисунок «намасте». Поклонники тут же вспомнили, что у Бибера на ноге тоже красуется такой же.

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    Масло в огонь подлило то, что фанаты Гомес увидели в двух песнях, которые певица презентовала в октябре, еще один намек на Джастина. В них звезда рассказывает о пережитой измене любимого и том, как она встала на ноги после нее. Строчка «ты нашел мне замену через два месяца» прямым текстом намекают на историю отношений с Бибером. Так что и аналогичные татуировки на ноге уже не кажутся просто совпадением.

    Похоже, что Селена решила выиграть в творческом плане, опираясь на свой опыт печального расставания.

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