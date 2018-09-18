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    Шоу-биз

    Джонни признался, кого считает виновным в своем вылете из шоу «Топ-модели по-украински»

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    Джонни (Эзеджи Джонсон Ннамди)&nbsp; - Джонни признался, кого считает виновным в своем вылете из шоу «Топ-модели по-украински»
    Джонни (Эзеджи Джонсон Ннамди) 

    Первый участник, покинувший проект, рассказал, кто поспособствовал его уходу

    Первая неделя испытаний, первый «разбор полетов» от Аллы Костромичевой и экспертов, и первый участник отправляется домой. Во время онлайн-конференции на сайте Нового канала Джонни (Эзеджи Джонсон Ннамди) рассказал,  кого винит в своем уходе.

      «Катя! Это Катя Польченко! – заявил Джонни. – Вот кто подложил мне самую большую свинью на проекте. На испытании с велосипедами, когда мы должны были ехать на великах и позировать, именно она предложила мне показать на камеру средний палец. Конечно, у меня была голова на плечах, и я мог сам решить, делать это или нет. Но Катя взяла инициативу в свои руки, и была очень убедительной. Я показал средний палец. И нашему эксперту Сергею Никитюку это очень не понравилось».

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    Правда, во время отбора недели эксперты о среднем пальце на испытании даже не заикнулись. Но Джонни уверен – этот момент сыграл важную роль в их выборе. Но о вылете парень не грустит.

     «Вылететь первым – это как вылететь последним. Просто с другой стороны, – говорит Джонни. – Я не очень расстроился, правда. Это дало мне большой стимул идти вперед, развиваться. Конечно, если бы побыл на проекте немного дольше, то я бы закалился, раскрылся и показал всем, на что способен».

     Кстати, во время онлайна выяснилось, что у Джонни была пассия на «Топ-модели по-украински».

     «Мне нравятся высокие, стройные и красивые девушки, – сказал Джонни. – На проекте не было времени строить какие-то отношения. Но больше всего мне приглянулась Юля Дыхан».

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