Экзотическая внешность не помогла: Стало известно, кто первым вылетел из «Топ-модели по-украински»



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Джони Езенджи

Эксперты и ведущая модельного реалити отправили домой Джони Езенджи

Во время отбора эксперты подробно разобрали работу каждого из пятнадцатки участников. Катю Польченко пожурили за лишние сантиметры на бедрах, Диму Топоринского – за слабые актерские данные, Софи Беридзе довели до слез выговором за конфликт с главным гримером проекта.

«Софи нагрубила визажисту, это недопустимое поведение, – говорит Алла Костромичева. – От исключения Софи спасла хорошая работа на этой неделе. Она нарушила все рамки субординации. Мы предупредили ее, что прощаем такое в первый и последний раз. Надеюсь, ее слова о раскаянии были искренними».

Все участники тоже осуждали Софи за хамство, и мысленно прощались с девушкой-трансгендером. Но эксперты дали ей шанс исправиться. А домой отправили Джонни.

«Мне кажется, Джонни думал, что всю работу за него сделает его экзотическая внешность, – говорит Соня Плакидюк. – Да, он действительно очень фактурный парень. Но этого недостаточно».

«Сложно пережить и поверить, что все закончилось, – вздыхает Джонни. – У меня были большие планы на этом проекте. Жаль, что не успел их реализовать. Эксперты сказали, что в этом сезоне они, возможно, вернут кого-то из участников. Как знать, может мы еще увидимся».