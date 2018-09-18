Участники «Топ-модели по-украински» закрутили роман на съемках реалити



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Алиса Головнева и Ваня Кияница не скрывают своих отношений от экспертов и участников

Мистер КПИ Ваня и красотка и будущий прокурор Алиса закрутили роман на съемочной площадке.

«У нас с Алисой любовь с первого взгляда, – признается Иван. – Очень тепло отношусь к этой девочке. Кайфую от того, что наши отношения развиваются с невероятной скоростью. Во время испытаний мы все время поддерживаем друг друга, помогаем».

Ваня даже расплакался во время отбора, когда Алиса оказалась аутсайдером недели вместе с Джонни.

«Когда почувствовал, что смогу ее потерять, еще больше осознал, насколько этот человек для меня дорог», – рассказал Ваня.

Эксперты, разумеется, не одобряют, когда герои отвлекаются от испытаний на личную жизнь.

«Прошлый сезон показал нам, что у участников, которые крутили любовь на проекте, не было шансов дойти до финала», – говорит Соня Плакидюк.

Среди участников ходят слухи, что Алиса и Ваня не единственные, кто на проекте встретил свою половинку. Дима Сукач и Катя Польченко подозрительно милы друг с другом, и вне камер много времени проводят вместе.

«Катя стала такой яркой после перевоплощения. Мне очень нравится, как она выглядит, –признается Дима Сукач. – Мы на самом деле хорошо общаемся за кадром. Все называют нас сладкой парочкой».

«Все это вранье, – опровергает слухи Польченко. – Я и правда могу доверять Диме секреты, мы дружим. Но не более».