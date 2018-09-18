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    Шоу-биз

    Участники «Топ-модели по-украински» закрутили роман на съемках реалити

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    Участники «Топ-модели по-украински» закрутили роман на съемках реалити

    Алиса Головнева и Ваня Кияница не скрывают своих отношений от экспертов и участников

    Мистер КПИ Ваня и красотка и будущий прокурор Алиса закрутили роман на съемочной площадке.

    «У нас с Алисой  любовь с первого взгляда, – признается Иван. –  Очень тепло отношусь к этой девочке. Кайфую от того, что наши отношения развиваются с невероятной скоростью. Во время испытаний мы все время поддерживаем друг друга, помогаем».

    Ваня даже расплакался во время отбора, когда Алиса оказалась аутсайдером недели вместе с Джонни.

    «Когда почувствовал, что смогу ее потерять, еще больше осознал, насколько этот человек для меня дорог», – рассказал Ваня.

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    Участники «Топ-модели по-украински» закрутили роман на съемках реалити
    Участники «Топ-модели по-украински» закрутили роман на съемках реалити
    Участники «Топ-модели по-украински» закрутили роман на съемках реалити

    Эксперты, разумеется, не одобряют, когда герои отвлекаются от испытаний на личную жизнь.

    «Прошлый сезон показал нам, что у участников, которые крутили любовь на проекте, не было шансов дойти до финала», – говорит Соня Плакидюк.

    Среди участников ходят слухи, что Алиса и Ваня не единственные, кто на проекте встретил свою половинку. Дима Сукач и Катя Польченко подозрительно милы друг с другом, и вне камер много времени проводят вместе.

    «Катя стала такой яркой после перевоплощения. Мне очень нравится, как она выглядит, –признается Дима Сукач. – Мы на самом деле хорошо общаемся за кадром. Все называют нас сладкой парочкой».

    «Все это вранье, – опровергает слухи Польченко. – Я и правда могу доверять Диме секреты, мы дружим. Но не более».

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