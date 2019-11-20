Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»



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39-летняя Ким Кардашьян вышла в свет вместе со своим другом и визажистом Марио Дедивановичем Фото: instagram.com/kimkardashian/

Друг звезды удостоился важной награды

Супруга Канье Уэста Ким Кардашьян не только сама достигает больших успехов, но и умеет радоваться достижениям других. Модель сопровождала звездного визажиста на красной дорожке премии American Influencer Awards. Марио был назван одним из главных инфлюенсеров этого года.

К фотографам Ким вышла в красном обтягивающем платье с соблазнительным разрезом до бедра. Платье было похоже на наряд японской гейши. Кардашьян собрала волосы в гладкий хвост и сделала фирменный яркий макияж с акцентом на глаза. Завершили образ прозрачные босоножки на высокой шпильке.

Кардашьян обрадовалась победе друга. «Не могу представить никого более достойного этого звания. Пусть мир узнает, как ты талантлив, Марио», — нежно обратилась она к победителю

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