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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»

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    <p>39-летняя Ким Кардашьян вышла в свет вместе со своим другом и визажистом Марио Дедивановичем</p> <p>Фото: instagram.com/kimkardashian/</p> <p></p> <p></p> - Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»

    39-летняя Ким Кардашьян вышла в свет вместе со своим другом и визажистом Марио Дедивановичем

    Фото: instagram.com/kimkardashian/

    Друг звезды удостоился важной награды

    Супруга Канье Уэста Ким Кардашьян не только сама достигает больших успехов, но и умеет радоваться достижениям других. Модель сопровождала звездного визажиста на красной дорожке премии American Influencer Awards. Марио был назван одним из главных инфлюенсеров этого года.

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    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в сексуальном «наряде гейши»
    Фото: instagram.com/kimkardashian/

    К фотографам Ким вышла в красном обтягивающем платье с соблазнительным разрезом до бедра. Платье было похоже на наряд японской гейши. Кардашьян собрала волосы в гладкий хвост и сделала фирменный яркий макияж с акцентом на глаза. Завершили образ прозрачные босоножки на высокой шпильке.

    Кардашьян обрадовалась победе друга. «Не могу представить никого более достойного этого звания. Пусть мир узнает, как ты талантлив, Марио», — нежно обратилась она к победителю

     Читайте также: Ким Кардашьян удивила поклонников сексуальной стойкой на голове в одном белье

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