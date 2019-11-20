Светлана Лобода похвасталась идеальной фигурой (фото)

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Звезда разделась в Омане и показала шикарную фигуру в черном купальнике

Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас живет и работает в России, очень активно ведет свой аккаунт в Instagram.

Знаменитость выставила пикантный кадр в черном кожаном бикини, примерив плавки с поясом и завышенной талией.

Так, артистка продемонстрировала соблазнительную фигуру, которой упорно занимается в перерывах между многочисленными концертами.

Также 37-летняя Лобода впечатлила своими формами и во время концерта. На сцене в городе Салала она появилась в откровенном золотом платье с экстремальным декольте, едва прикрывающем пышную грудь, а также с высокими разрезами едва не до пояса.