  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Светлана Лобода похвасталась идеальной фигурой (фото)

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Светлана Лобода похвасталась идеальной фигурой (фото)

    Звезда разделась в Омане и показала шикарную фигуру в черном купальнике

    Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас живет и работает в России, очень активно ведет свой аккаунт в Instagram. 

    Знаменитость выставила пикантный кадр в черном кожаном бикини, примерив плавки с поясом и завышенной талией. 

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    instagram.com/lobodaofficial
    instagram.com/lobodaofficial

    Так, артистка продемонстрировала соблазнительную фигуру, которой упорно занимается в перерывах между многочисленными концертами.

    Также 37-летняя Лобода впечатлила своими формами и во время концерта. На сцене в городе Салала она появилась в откровенном золотом платье с экстремальным декольте, едва прикрывающем пышную грудь, а также с высокими разрезами едва не до пояса. 

    знаменитости фотография российская певица певица Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ