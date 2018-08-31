На Брэда Питта подают в суд за некачественное строительство домов для пострадавших от урагана «Катрина»
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Брэд Питт
Брэд Питт в последнее время не вылезает из залов суда, где решаются вопросы по опеке над их с Анджелиной Джоли детьми
Вскоре с актером будет судиться не только его экс-супруга, но и жители Нового Орлеана, пострадавшие от разрушительного урагана «Катрина» еще в 2005 году. Вчера адвокат этих семей Рон Остин заявил, что собирается подать судебный иск на Брэда и его фонд Make It Right Foundation за то, что построенные ими эко-дома уже пришли в негодность и оказывают негативное влияние на здоровье их жильцов - якобы из-за некачественных материалов их постоянно беспокоят головные боли и другие болезни.
Джерело: Hello!