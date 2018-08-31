На Брэда Питта подают в суд за некачественное строительство домов для пострадавших от урагана «Катрина»

«Фонд мистера Питта Make It Right много раз обещал моим клиентам приехать в Новый Орлеан и исправить все недостатки строительства, починить то, что пришло в негодность, но до сих пор ничего не было сделано», - заявил Остин.

По данным инсайдеров Page Six, Брэд уже в течение года занимается этой проблемой: он пожертвовал в фонд несколько миллионов для исправления всех недочетов, однако дело все равно почти дошло до суда.

Напомним, свой фонд Питт основал в 2006-м, через год после «Катрина». Вместе с дизайнером Уильямом МакДону он вызвался построить дома для пострадавших семей, коих в итоге получилось 109. Дизайн домов разрабатывали профессионалы своего дела, одни из самых известных архитекторов, включая Фрэнка Гери. Но в начале этого года появились сообщения, что многие постройки уже пришли в негодность.