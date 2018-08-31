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    Шоу-биз

    На Брэда Питта подают в суд за некачественное строительство домов для пострадавших от урагана «Катрина»

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    Брэд Питт - На Брэда Питта подают в суд за некачественное строительство домов для пострадавших от урагана «Катрина»
    Брэд Питт

    Брэд Питт в последнее время не вылезает из залов суда, где решаются вопросы по опеке над их с Анджелиной Джоли детьми

     Вскоре с актером будет судиться не только его экс-супруга, но и жители Нового Орлеана, пострадавшие от разрушительного урагана «Катрина» еще в 2005 году. Вчера адвокат этих семей Рон Остин заявил, что собирается подать судебный иск на Брэда и его фонд Make It Right Foundation за то, что построенные ими эко-дома уже пришли в негодность и оказывают негативное влияние на здоровье их жильцов - якобы из-за некачественных материалов их постоянно беспокоят головные боли и другие болезни.

    По данным инсайдеров Page Six, Брэд уже в течение года занимается этой проблемой: он пожертвовал в фонд несколько миллионов для исправления всех недочетов, однако дело все равно почти дошло до суда.

    Напомним, свой фонд Питт основал в 2006-м, через год после «Катрина». Вместе с дизайнером Уильямом МакДону он вызвался построить дома для пострадавших семей, коих в итоге получилось 109. Дизайн домов разрабатывали профессионалы своего дела, одни из самых известных архитекторов, включая Фрэнка Гери. Но в начале этого года появились сообщения, что многие постройки уже пришли в негодность.

    Джерело: Hello!

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