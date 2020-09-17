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    Шоу-биз

    Эффектная племянница Софии Ротару покоряет сеть смелыми фото

    • Розсилка
    Эффектная племянница Софии Ротару покоряет сеть смелыми фото

    Девушку называют «дьявольской красавицей»

    Далеко не все любители творчества культовой Софии Ротару знают, что у нее есть яркая племянница Соня Кей, которая также как и знаменитая родственница, поет.

    Однако в Сети сильнее удивляются не музыкальным талантам Сони, а ее смелым фотографиям. В последний раз девушка опубликовала снимок в корсете и подписала его игривыми словами:

    «Женщина должна одеваться так, чтобы ее было приятно раздевать».

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    Эффектная племянница Софии Ротару покоряет сеть смелыми фото
    Эффектная племянница Софии Ротару покоряет сеть смелыми фото
    Эффектная племянница Софии Ротару покоряет сеть смелыми фото
    Эффектная племянница Софии Ротару покоряет сеть смелыми фото
    Эффектная племянница Софии Ротару покоряет сеть смелыми фото
    Эффектная племянница Софии Ротару покоряет сеть смелыми фото
    Эффектная племянница Софии Ротару покоряет сеть смелыми фото
    Эффектная племянница Софии Ротару покоряет сеть смелыми фото
    Эффектная племянница Софии Ротару покоряет сеть смелыми фото

    В комментариях к фотографии пользователи оставили свои восхищения, назвав девушку «дьявольской красавицей».

    Соня любит выступать в ярких образах, но фотографируется для своего Instagram в еще более эффектных нарядах (а иногда, практически без них). Многие все еще удивляются, что родственница звезды украинской эстрады позволяет себе публиковать подобные фото.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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