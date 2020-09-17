Эффектная племянница Софии Ротару покоряет сеть смелыми фото



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Девушку называют «дьявольской красавицей»

Далеко не все любители творчества культовой Софии Ротару знают, что у нее есть яркая племянница Соня Кей, которая также как и знаменитая родственница, поет.

Однако в Сети сильнее удивляются не музыкальным талантам Сони, а ее смелым фотографиям. В последний раз девушка опубликовала снимок в корсете и подписала его игривыми словами:

«Женщина должна одеваться так, чтобы ее было приятно раздевать».

В комментариях к фотографии пользователи оставили свои восхищения, назвав девушку «дьявольской красавицей».

Соня любит выступать в ярких образах, но фотографируется для своего Instagram в еще более эффектных нарядах (а иногда, практически без них). Многие все еще удивляются, что родственница звезды украинской эстрады позволяет себе публиковать подобные фото.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.