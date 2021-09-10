Екатерина Кухар рассекретила свою зарплату балерины в Национальной опере

Звезда впервые рассказала о своей вредной привычке

Прима Национального театра оперы и балета, судья проекта «Танцы со звездами» Екатерина Кухар откровенно ответила на личные вопросы.

Так, в программе Александры Кучеренко «33 за 3» знаменитость назвала свой самый большой гонорар. Наибольшую сумму звезда получила на гастролях — 10 000 долларов. При этом, в Украине зарплата балерины — 15 000 гривен.

Также знаменитость ответила, какую бы профессию выбрала, если бы не стала балериной. Екатерина работала бы во флористике. По словам артистки, пока в ее семье больше зарабатывает муж, Александр Стоянов.

Рассекретила Кухар и свою вредную привычку: «Я ем сиро-копченую колбаску ночью». При этом, звезда рассказала, что ее вес не опускается ниже отметки 41 кило.

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