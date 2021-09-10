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    Екатерина Кухар рассекретила свою зарплату балерины в Национальной опере

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    Балерина Екатерина Кухар - Екатерина Кухар рассекретила свою зарплату балерины в Национальной опере
    Балерина Екатерина Кухар
    instagram.com/ekaterinakukhar_official/

    Звезда впервые рассказала о своей вредной привычке

    Прима Национального театра оперы и балета, судья проекта «Танцы со звездами» Екатерина Кухар откровенно ответила на личные вопросы.

    Так, в программе Александры Кучеренко «33 за 3» знаменитость назвала свой самый большой гонорар. Наибольшую сумму звезда получила на гастролях — 10 000 долларов. При этом, в Украине зарплата балерины — 15 000 гривен.

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    Екатерина Кухар рассекретила свою зарплату балерины в Национальной опере
    Екатерина Кухар рассекретила свою зарплату балерины в Национальной опере
    Екатерина Кухар рассекретила свою зарплату балерины в Национальной опере
    Екатерина Кухар рассекретила свою зарплату балерины в Национальной опере
    Екатерина Кухар рассекретила свою зарплату балерины в Национальной опере
    Екатерина Кухар рассекретила свою зарплату балерины в Национальной опере
    instagram.com/ekaterinakukhar_official/

    Также знаменитость ответила, какую бы профессию выбрала, если бы не стала балериной. Екатерина работала бы во флористике. По словам артистки, пока в ее семье больше зарабатывает муж, Александр Стоянов.

    Рассекретила Кухар и свою вредную привычку: «Я ем сиро-копченую колбаску ночью». При этом, звезда рассказала, что ее вес не опускается ниже отметки 41 кило.

    Ранее «Скотч» сообщал, что актер из сериала «Поймать Кайдаша» женился и показал первые свадебные фото.

    Брак влюбленные зарегистрировали в одном из ЗАГСов в Киеве, что на территории ВДНХ. Невеста была в изысканном платье по фигуре с открытой спиной. Жених выбрал классический костюм серого цвета с галстуком.

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    Теги: Танцы со звездами Екатерина Кухар Зарплата в Украине
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    Екатерина Кухар рассекретила свою зарплату балерины в Национальной опере