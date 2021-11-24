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    Экс-«Виа Гра» Миша Романова в полностью прозрачном боди восхитила фанатов (фото)

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    Певица Миша Романова - Экс-«Виа Гра» Миша Романова в полностью прозрачном боди восхитила фанатов (фото)
    Певица Миша Романова
    instagram.com/misharomanova/

    Артистка порадовала яркими фото

    Бывшая участница популярной группы «Виа Гра» Миша Романова в своем Инстаграме опубликовала фото в прозрачном боди с высокими трусами.

    «Второй образ с нашей съемки. Я назвала его «Китана», – написала она.

    Для первого образа из этого фотосета певица снялась в смелой позе.

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    Экс-«Виа Гра» Миша Романова в полностью прозрачном боди восхитила фанатов (фото)
    Экс-«Виа Гра» Миша Романова в полностью прозрачном боди восхитила фанатов (фото)
    instagram.com/misharomanova/

    Напомним, Миша покинула коллектив «Виа Гры» в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

    Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

    «У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Экс-«Виа Гра» Миша Романова в полностью прозрачном боди восхитила фанатов (фото)