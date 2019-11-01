«Зомби-инопланетянка» Хайди Клум удивила всех своим костюмом на Хэллоуин



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Над образом 12 часов работала команда из нескольких человек

Невероятные превращения 46-летней модели к Хэллоуину уже стали традицией – каждый год Хайди Клум удивляет всех необычными и сложными костюмами. В этот раз она превзошла саму себя: Хайди появилась на вечеринке в честь Хеллоуина в костюме зомби-инопланетянки. Ее муж гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц поддержал жену и дополнил историю, нарядившись в костюм окровавленного астронавта.

Подготовка к мероприятию превратилась в отдельное событие: модель в течение 12 часов собирала целая команда. Сборы проходили на глазах у журналистов и публики в витрине магазина Amazon Books в Нью-Йорке.