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    Шоу-биз

    «Зомби-инопланетянка» Хайди Клум удивила всех своим костюмом на Хэллоуин

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    «Зомби-инопланетянка» Хайди Клум удивила всех своим костюмом на Хэллоуин

    Над образом 12 часов работала команда из нескольких человек

    Невероятные превращения 46-летней модели к Хэллоуину уже стали традицией – каждый год Хайди Клум удивляет всех необычными и сложными костюмами. В этот раз она превзошла саму себя: Хайди появилась на вечеринке в честь Хеллоуина в костюме зомби-инопланетянки. Ее муж гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц поддержал жену и дополнил историю, нарядившись в костюм окровавленного астронавта.

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    «Зомби-инопланетянка» Хайди Клум удивила всех своим костюмом на Хэллоуин
    «Зомби-инопланетянка» Хайди Клум удивила всех своим костюмом на Хэллоуин
    «Зомби-инопланетянка» Хайди Клум удивила всех своим костюмом на Хэллоуин
    «Зомби-инопланетянка» Хайди Клум удивила всех своим костюмом на Хэллоуин
    «Зомби-инопланетянка» Хайди Клум удивила всех своим костюмом на Хэллоуин
    «Зомби-инопланетянка» Хайди Клум удивила всех своим костюмом на Хэллоуин

    Подготовка к мероприятию превратилась в отдельное событие: модель в течение 12 часов собирала целая команда. Сборы проходили на глазах у журналистов и публики в витрине магазина Amazon Books в Нью-Йорке.

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