«Секси-единорог» Леди Гага в купальнике и платье-сетке пришла на вечеринку
Леди Гага
Эпатажная певица выбрала яркий образ
33-летняя Леди Гага превратилась в сказочную единорожку. Костюм оказался очень минималистичным: купальник оказался дополненным сетью, которая окутала стройные ноги и руки знаменитости. Сзади у певицы виднелся пышный хвост.
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Певица передвигалась по помещению скачками, имитируя движения сказочного животного. Образ знаменитости получился не только очень правдоподобным, но еще и очень сексуальным.
Недавно Леди Гага снова стала свободной, разорвав отношения с бойфрендом. Она разделась до нижнего белья на вечеринке с друзьями.