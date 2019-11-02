«Секси-единорог» Леди Гага в купальнике и платье-сетке пришла на вечеринку



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Леди Гага Фото: instagram.com/ladygaga/

Эпатажная певица выбрала яркий образ

33-летняя Леди Гага превратилась в сказочную единорожку. Костюм оказался очень минималистичным: купальник оказался дополненным сетью, которая окутала стройные ноги и руки знаменитости. Сзади у певицы виднелся пышный хвост.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 1 Ноя 2019 в 6:46 PDT

Певица передвигалась по помещению скачками, имитируя движения сказочного животного. Образ знаменитости получился не только очень правдоподобным, но еще и очень сексуальным.

Недавно Леди Гага снова стала свободной, разорвав отношения с бойфрендом. Она разделась до нижнего белья на вечеринке с друзьями.

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