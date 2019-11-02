  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    «Секси-единорог» Леди Гага в купальнике и платье-сетке пришла на вечеринку

    • Розсилка
    <p>Леди Гага</p> <div class="article-pic article-pic__narrow image-count-1"> <div class="image-captions"> <div class="embed-source">Фото: instagram.com/ladygaga/</div> <div></div> </div> </div> - «Секси-единорог» Леди Гага в купальнике и платье-сетке пришла на вечеринку

    Леди Гага

    Фото: instagram.com/ladygaga/

    Эпатажная певица выбрала яркий образ

    33-летняя Леди Гага превратилась в сказочную единорожку. Костюм оказался очень минималистичным: купальник оказался дополненным сетью, которая окутала стройные ноги и руки знаменитости. Сзади у певицы виднелся пышный хвост.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

    Певица передвигалась по помещению скачками, имитируя движения сказочного животного. Образ знаменитости получился не только очень правдоподобным, но еще и очень сексуальным.

    1 з 26
    на весь екран згорнути
    «Секси-единорог» Леди Гага в купальнике и платье-сетке пришла на вечеринку
    «Секси-единорог» Леди Гага в купальнике и платье-сетке пришла на вечеринку
    «Секси-единорог» Леди Гага в купальнике и платье-сетке пришла на вечеринку
    «Секси-единорог» Леди Гага в купальнике и платье-сетке пришла на вечеринку
    «Секси-единорог» Леди Гага в купальнике и платье-сетке пришла на вечеринку
    «Секси-единорог» Леди Гага в купальнике и платье-сетке пришла на вечеринку
    «Секси-единорог» Леди Гага в купальнике и платье-сетке пришла на вечеринку
    «Секси-единорог» Леди Гага в купальнике и платье-сетке пришла на вечеринку
    «Секси-единорог» Леди Гага в купальнике и платье-сетке пришла на вечеринку
    «Секси-единорог» Леди Гага в купальнике и платье-сетке пришла на вечеринку
    «Секси-единорог» Леди Гага в купальнике и платье-сетке пришла на вечеринку
    «Секси-единорог» Леди Гага в купальнике и платье-сетке пришла на вечеринку
    «Секси-единорог» Леди Гага в купальнике и платье-сетке пришла на вечеринку
    «Секси-единорог» Леди Гага в купальнике и платье-сетке пришла на вечеринку
    «Секси-единорог» Леди Гага в купальнике и платье-сетке пришла на вечеринку
    «Секси-единорог» Леди Гага в купальнике и платье-сетке пришла на вечеринку
    «Секси-единорог» Леди Гага в купальнике и платье-сетке пришла на вечеринку
    «Секси-единорог» Леди Гага в купальнике и платье-сетке пришла на вечеринку
    «Секси-единорог» Леди Гага в купальнике и платье-сетке пришла на вечеринку
    «Секси-единорог» Леди Гага в купальнике и платье-сетке пришла на вечеринку
    «Секси-единорог» Леди Гага в купальнике и платье-сетке пришла на вечеринку
    «Секси-единорог» Леди Гага в купальнике и платье-сетке пришла на вечеринку
    «Секси-единорог» Леди Гага в купальнике и платье-сетке пришла на вечеринку
    «Секси-единорог» Леди Гага в купальнике и платье-сетке пришла на вечеринку
    «Секси-единорог» Леди Гага в купальнике и платье-сетке пришла на вечеринку

    Недавно Леди Гага снова стала свободной, разорвав отношения с бойфрендом. Она разделась до нижнего белья на вечеринке с друзьями.

     Читайте также: Принц Гарри ущипнул жену своего брата Кейт Миддлтон за ягодицу
    знаменитости певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ