  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)

    • Розсилка
    <p>Кайли Дженнер</p> <p>instagram.com/kyliejenner/</p> - «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)

    Кайли Дженнер

    instagram.com/kyliejenner/

    Звезда примерила платье с «опасным» декольте

    22-летняя Кайли Дженнер примерила смелый наряд – блестящее платье на тонких бретельках, обнажившее ее грудь. Дженнер предпочла спрятать свои натуральные волосы под светлым париком и сделала фирменный яркий макияж – накрасила длинные черные стрелки и нанесла матовую помаду на губы.

    1 з 59
    на весь екран згорнути
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)
    «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)

    Дженнер записала видео из салона машины по пути в клуб. Артистка соблазнительно позировала на камеру и двигалась в такт играющей музыки. Фанаты оценили наряд кумира. Для многих платье показалось слишком откровенным, даже по меркам семейства Кардащшьян-Дженнер.

    «А почему тогда уже не голой поехать?», «Мне интересно, как в таком платье можно танцевать в клубе? У тебя же грудь вывалится. Бретельки очень тонкие», «Образ – чистый секс. Сложно будет окружающим мужчинам», «Из тебя вышла очень милая эльфийка. Версия для взрослых», – прокомментировали они.

     Читайте также: Обнаженная Хайди Клум позировала мужу в постели (фото)

     

    знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ