«Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)



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Кайли Дженнер instagram.com/kyliejenner/

Звезда примерила платье с «опасным» декольте

22-летняя Кайли Дженнер примерила смелый наряд – блестящее платье на тонких бретельках, обнажившее ее грудь. Дженнер предпочла спрятать свои натуральные волосы под светлым париком и сделала фирменный яркий макияж – накрасила длинные черные стрелки и нанесла матовую помаду на губы.

Дженнер записала видео из салона машины по пути в клуб. Артистка соблазнительно позировала на камеру и двигалась в такт играющей музыки. Фанаты оценили наряд кумира. Для многих платье показалось слишком откровенным, даже по меркам семейства Кардащшьян-Дженнер.

«А почему тогда уже не голой поехать?», «Мне интересно, как в таком платье можно танцевать в клубе? У тебя же грудь вывалится. Бретельки очень тонкие», «Образ – чистый секс. Сложно будет окружающим мужчинам», «Из тебя вышла очень милая эльфийка. Версия для взрослых», – прокомментировали они.