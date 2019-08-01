Эктор Хименес-Браво станет ведущим утреннего шоу



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Эктор Хименес-Браво

Новый проект, съемки которого уже идут полным ходом, получил название «Прокинься з Ектором»

В новом шоу известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво постарается изменить вкусовые привычки звезд.

Каждое воскресенье на своей кухне Эктор Хименес-Браво будет принимать нового гостя и готовить для него 3 блюда. Ключевым ингредиентом станет тот продукт, который раньше был ненавистным для знаменитости. Как опытный шеф, Эктор сделает все, чтобы его гость остался в восторге.

«За восемь лет существования проекта «МастерШеф» зрители привыкли видеть Эктора в качестве строгого критика. И он действительно является шефом-наставником. Но в новом шоу у него появится новая роль – интервьюера. В целом настроение программы будет как при легком утреннем разговоре на кухне. Не только на темы еды, но и о детях, воспитании, последних событиях из жизни звезды, – говорит креативный продюсер Владимир Турич. – Каждый эпизод – вызов для Эктора: он или заставит звезду полюбить ненавистный продукт, или повесит свой китель на гвоздь. Эктор опытный шеф-повар и будет готовить не самые простые блюда, но их смогут повторить наши зрители. Кроме того, мы сознательно используем доступные бюджетные продукты, а для не очень доступных – предложим альтернативу».

«Раньше я ненавидел цветную капусту, брокколи. Но не побоялся экспериментировать, искать интересные сочетания. Не всегда ел баранину – из-за специфического запаха. Но сейчас готовлю изумительные блюда с этим мясом. Думаю, главный секрет – это пробовать новые рецепты, новые техники приготовления. На самом деле каждый продукт может быть очень вкусным. Именно об этом будет шоу «Прокинься з Ектором», – отметил Эктор Хименес-Браво.





Эктор Хименес-Браво

Премьера нового шоу Эктора Хименеса-Браво состоится 15 сентября на телеканале Стб.