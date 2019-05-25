Искусство в кулинарии: девушка превращает пироги в шедевры



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instagram.com/lokokitchen

Обычная девушка из Сиэтла перевернет ваше представление об этой выпечке и покажет, что кулинария – это тоже искусство

Кто бы мог подумать, что такое банальное, на первый взгляд, блюдо, как пирог, может выглядеть даже лучше, чем торт.

А вот жительница Сиэтла не только подумала, но и воплотила в жизнь свои безумные идеи, покорив при этом сердца гурманов.

Лорен Ко стала звездой Instagram благодаря оригинальным пирогам, которые она декорирует по своему вкусу. Выглядят эти шедевры точно, как настоящие картины. Сочетания цветов и линий завораживают.

Лорен Ко на своем примере доказывает, что не нужно быть гуру кулинарии, чтобы поразить окружающих незабываемым блюдом. Девушка печет пироги, которые то и на обычную еду мало похожи.

Трудно представить покупателей, которые, не задумываясь бы нарушили эту симметрию.

Страница в соцсети Лорен собрала уже более 280 тысяч фолловеров, которые восхищаются творениями кулинара.

Сама же девушка, говоря о пирогах и их дизайне, отмечает, что это чистая импровизация. Она не рисует эскизов, а просто смотрит насколько хорошо фрукты и тесто гармонируют между собой.

Ко скромно заявляет, что ее удивляют отзывы пользователей Сети, ведь ее готовые пироги – это не продуманные шедевры, а результаты случайного решения.

Джерело: joinfo.ua