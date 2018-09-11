Зависть, злость и жесткая конкуренция: Участники проекта «Топ-модель по-украински» подрались во время съемок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Первая же неделя испытаний – первые столкновения интересов. И кулаков.

Модельное реалити с первых эфиров превратилось в спортивно-боевые шоу. Участники проекта пытаются доказать, что они «всех на свете красивее и профессиональнее» не только во время фотосетов и дефиле, но и во время общения друг и другом перед показами.

Scotch попробовал разобраться, что стало причиной эксцессов и чем не довольны участники модельного реалити.

Модельное реалити с первых эфиров превратилось в спортивно-боевые шоу. Участники проекта пытаются доказать, что они «всех на свете красивее и профессиональнее» не только во время фотосетов и дефиле, но и во время общения друг и другом перед показами.

«На бекстейдже показа, во время подготовки, происходила полная дичь – все бегали, носились, дрались из-за девушек, лозунгов, да чего угодно! – говорит самый высокий участник проекта Нового канала Дима Сукач. – Такой накал! Я вообще не ожидал, что на модельном реалити будет происходить такое. Даже подумал, что прошлый смешанный сезон был миролюбивым пробником. А в этом году – полноразмерная версия с полным фаршем страстей».

Следующее испытание, фотосессия «Бокалы» в шикарных образах, и снова драка. На этот раз – из-за гендерного вопроса. «Брутал» Егор Степаненко заподозрил манерного Макса Осадчука в гомосексуализме. Причем заподозрил вполне оправданно. Макс – гей. Но признаться в этом участникам сразу он не решился. По опыту знал, чем все может закончится. И как часто люди не принимают иную жизненную позицию и реагируют агрессивно на человека с другой сексуальной ориентацией. Именно после каминаута с Максом перестала общаться его мама.

«Егор постоянно меня подкалывает, оскорбляет, я уже просто не мог слушать эту фигню! Было столько злости внутри, что готов был разорвать его на части. Вот и набросился на Егора. Хорошо, что нас разняли. Все-таки понимаю, что слабее, и получил бы по лбу я», - говорит Осадчук.

Еще одна драка чуть не случилась у одесситки Юли с харьковчанкой Катей Польченко. Катя возмутилась откровенным образом Юли. Хотя look с обнаженной грудью Дыхан себе не выбирала.

«Я была в шоке даже не от того, что она оголила грудь на всю страну, а от того, как манерно она это преподнесла, – нервничала Польченко. – Как может быть без разницы, что на нее полуголую смотрят мальчики?»

«Катя ведет себя, как дикарь, – возмущалась Юля. – ХХІ век – кого тут можно удивить сиськами? У меня есть парень. Мы встречаемся пять лет, доверяем друг другу. И мне же не 15, чтобы он ходил и прикрывал мне грудь. Я посмотрела на Катю и поняла, почему она возникала. Не из-за образа, а потому что у нее грудь просто отсутствует!»

К счастью, здесь до драки не дошло. Началась фотосессия, и девушки переключились на работу.