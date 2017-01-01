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    Экс-участница «ВИА Гры» опубликовала фото с пляжа на Мальдивах

    Знаменитая артистка похвасталась роскошным отдыхом на вилле
    Бывшая участница популярной группы «ВИА Гра» Санта Димопулос поделилась со своими поклонниками искусительными снимками со своего отдыха на Мальдивах. Девушка выложила в Instagram несколько фото с пляжа и бассейна. «Рай на Земле», - подписала она один из снимков. 30-летняя артистка арендовала виллу с бассейном. В стильных
    • ГЛАВКОМ
    • Вчора, 15:49
    • Розсилка
    <span>Санта Димопулос&nbsp;</span>
    Санта Димопулос 

    Знаменитая артистка похвасталась роскошным отдыхом на вилле

    Бывшая участница популярной группы «ВИА Гра» Санта Димопулос поделилась со своими поклонниками искусительными снимками со своего отдыха на Мальдивах. Девушка выложила в Instagram несколько фото с пляжа и бассейна.

    «Рай на Земле», - подписала она один из снимков. 30-летняя артистка арендовала виллу с бассейном.

    В стильных купальниках она продемонстрировала идеальную фигуру. Как видно на других её фото в сети, она регулярно занимается фитнесом, чтобы оставаться в форме.  

    Напомним, несколько месяцев назад она стала гостьей на свадьбе своего бывшего гражданского супруга Андрея Джеджулы. При этом девушка не скрывала своей радости на новобрачных. 

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    Экс-участница «ВИА Гры» опубликовала фото с пляжа на Мальдивах
    Экс-участница «ВИА Гры» опубликовала фото с пляжа на Мальдивах
    Экс-участница «ВИА Гры» опубликовала фото с пляжа на Мальдивах
    Экс-участница «ВИА Гры» опубликовала фото с пляжа на Мальдивах
    Экс-участница «ВИА Гры» опубликовала фото с пляжа на Мальдивах
    Экс-участница «ВИА Гры» опубликовала фото с пляжа на Мальдивах
    Экс-участница «ВИА Гры» опубликовала фото с пляжа на Мальдивах
    Экс-участница «ВИА Гры» опубликовала фото с пляжа на Мальдивах
    Экс-участница «ВИА Гры» опубликовала фото с пляжа на Мальдивах

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