Кейт Миддлтон нарушила дресс-код красной дорожки британской кинопремии

Супруга принца Уильяма решила не поддерживать протест против сексуальных домогатльств

В воскресенье, 18 февраля, в Лондоне состоялось вручение кинопремий BAFTA, которая учреждена Британской академии кино и телевизионных искусств. Дресс-кодом мероприятия, как и на любом подобном авторитетном мероприятии, стал черный цвет. Тем не менее целый ряд гостей решил проигнорировать это требование. Кроме того, что черные наряды



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Кейт Миддлтон

Супруга принца Уильяма решила не поддерживать протест против сексуальных домогатльств

В воскресенье, 18 февраля, в Лондоне состоялось вручение кинопремий BAFTA, которая учреждена Британской академии кино и телевизионных искусств. Дресс-кодом мероприятия, как и на любом подобном авторитетном мероприятии, стал черный цвет. Тем не менее целый ряд гостей решил проигнорировать это требование.

Кроме того, что черные наряды устанавливаются статусом праздника. На этот раз эти траурные цвета несли символический характер. Таким образом кинематографисты выражают протест против сексуальных домогательств, ставших главным голливудским скандалом 2017 года.

Наибольшее внимание среди всех ,кто нарушил дресс-код, привлекла герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. Супруга британского принца Уильяма, которая сейчас вынашивает третьего ребенка, пришла на мероприятие в длинном темно-зеленом платье с черным бархатным поясом. Образ Кейт дополнила изящным изумрудным гарнитуром.

Среди прочих звезд, которые нарушили правила одежды, были замечены:

Ведущая Хофит Голан в открытом серебристом платье

И экс-участница российского телешоу «Дом-2» Виктория Боня, пришедшая на кинопремию в ультракоротком платье

А в большинстве своем гости церемонии выглядели так:





Джерело: Обозреватель