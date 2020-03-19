Еще одна звезда «Игры престолов» заболела коронавирусом



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Индира Варма сыграла Элларию Сэнд в «Игре престолов»

Ранее стало известно, что вирусом заразился также норвежский актер Кристофер Хивью, сыгравший в сериале Тормунда.

Британская актриса Индира Варма, известная по роли Элларии Сэнд в «Игре престолов», сообщила, что больна коронавирусом. «Я заболела и лежу в постели, это нехорошо. Берегите себя, будьте здоровы и оставайтесь добры к другим», - написала Варма в Инстаграме.

Ранее стало известно, что вирусом заразился также норвежский актер Кристофер Хивью, сыгравший в сериале Тормунда.

Напомним, все больше звезд Голливуда сообщают о положительных тестах на коронавирус. Одним из первых был Том Хэнкс со своей супругой, которых, кстати, уже выписали из больницы. Недавно о заболевании сообщил актер Идрис Эльба. Также опасный вирус подхватила украинская «девушка Бонда» Ольга Куриленко.