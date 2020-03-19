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    Шоу-биз

    Еще одна звезда «Игры престолов» заболела коронавирусом

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    Индира Варма сыграла Элларию Сэнд в &laquo;Игре престолов&raquo; - Еще одна звезда «Игры престолов» заболела коронавирусом
    Индира Варма сыграла Элларию Сэнд в «Игре престолов»

    Ранее стало известно, что вирусом заразился также норвежский актер Кристофер Хивью, сыгравший в сериале Тормунда.

    Британская актриса Индира Варма, известная по роли Элларии Сэнд в «Игре престолов», сообщила, что больна коронавирусом. «Я заболела и лежу в постели, это нехорошо. Берегите себя, будьте здоровы и оставайтесь добры к другим», - написала Варма в Инстаграме.

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    Еще одна звезда «Игры престолов» заболела коронавирусом
    Еще одна звезда «Игры престолов» заболела коронавирусом
    Еще одна звезда «Игры престолов» заболела коронавирусом
    Еще одна звезда «Игры престолов» заболела коронавирусом
    Еще одна звезда «Игры престолов» заболела коронавирусом
    Еще одна звезда «Игры престолов» заболела коронавирусом

    Ранее стало известно, что вирусом заразился также норвежский актер Кристофер Хивью, сыгравший в сериале Тормунда.

    Напомним, все больше звезд Голливуда сообщают о положительных тестах на коронавирус. Одним из первых был Том Хэнкс со своей супругой, которых, кстати, уже выписали из больницы. Недавно о заболевании сообщил актер Идрис Эльба. Также опасный вирус подхватила украинская «девушка Бонда» Ольга Куриленко.

     Читайте также: Доктор Комаровский рассказал, как не заразиться коронавирусом во время секса
    знаменитости Игра престолов актер коронавирус
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