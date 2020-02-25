Горбунов рассказал про человека, которому он теперь посвящает все свое свободное время



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Юрий Горбунов

Свое свободное время популярный телеведущий недавних пор проводит в основном с сыном

Ранее Юрий посещал недели моды, тратил время на шопинг, но сейчас человек старается как можно больше времени проводить со сыном Иваном. Об этом рассказал популярный украинский телеведущий и кинопродюсер Юрий Гробунов в интервью «Главкому».

«Все свое свободное время я хочу посвятить сыну Ивану, поэтому мероприятия посещаю редко», - объясняет Юрий.

«Вместе с Иваном мы выходим на прогулки, играем, катаемся на велосипедах – много всего. Вот на санках в этом году не получилось покататься, потому что нет снега. Также ездим иногда в развлекательные центры, где ребенок с удовольствием погружается во все аттракционы».

По мнению телеведущего привычная внимание отца дороже, чем какие-то игры.

«Провести с ним хотя бы час днем вполне достаточно. Главное – качество этого часа. Весь свой нерабочий день я стараюсь полностью посвятить Ивану. Сначала мы высыпаемся, потом играем. Если куда-то надо, то можем поехать, например, купить продуктов, потому что завтра снова будет рабочий день».

Юрий Горбунов с сыном Иваном

Напомним, Юрий Горбунов и Катерина Осадчая стали родителями 18 февраля 2017 года.