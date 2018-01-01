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    Эштон Катчер рассказал о болезненном разводе с Деми Мур

    Актер признался, что неделю прожил в полном одиночестве в горах
    Прошло уже семь лет, как Эштон Катчер и Деми Мур развелись, но актер только недавно решил рассказать, что он пережил в то время. По словам звезды, расставание далось ему очень тяжело. «Сразу после развода я неделю прожил в полном одиночестве в горах. Ничего не ел и не пил кроме чая
    • Сьогодні, 10:03
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    Эштон Катчер и Деми Мур
    Эштон Катчер и Деми Мур

    Актер признался, что неделю прожил в полном одиночестве в горах

    Прошло уже семь лет, как Эштон Катчер и Деми Мур развелись, но актер только недавно решил рассказать, что он пережил в то время.

    По словам звезды, расставание далось ему очень тяжело.

    «Сразу после развода я неделю прожил в полном одиночестве в горах. Ничего не ел и не пил кроме чая и воды. Компьютеры и телефоны оставил в городе, а с собой взял только ручку и блокнот», - рассказал актер.

    Эштон также добавил, что за время нахождения в отшельничестве вспомнил о всех своих отношениях, в которых были злость, обиды или разочарования. Там же он написал несколько писем своим бывшим подружкам, которые разослал по возвращению домой.

    Напомним, что Эштон Катчер и Деми Мур были женаты семь лет. Актеров не смущала разница в возрасте: Деми старше экс-супруга на 15 лет. Однако брак дал трещину спустя пять лет совместной жизни. Позже актер признался, что неоднократно изменял Деми, после чего она подала на развод.

    Джерело: graziamagazine.ru

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